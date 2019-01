Soud s Češkou v Pákistánu neskončil, vyvrací ministerstvo

Podle agentury AP v Pákistánu skončilo dokazování v soudním líčení s Češkou, která byla loni v lednu zadržena na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. České ministerstvo zahraničí ale sdělilo, že soud pouze rozhodl o odročení líčení na 11. ledna. Čeští diplomaté nemají informace o tom, kdy by proces mohl skončit. AP uvedla, že lze očekávat rozsudek do konce ledna a že české občance hrozí až desetileté vězení.

"Podle našich informací nedošlo k žádnému posunu," řekl mluvčí ministerstva zahraničí Michal Bucháček. Podle něj pouze státní zástupce podal soudu informace o podnětu, který podal ohledně možného zařazení dalšího obžalovaného do procesu. "Soudce rozhodl o odročení jednání na pátek 11. (ledna)," doplnil Bucháček. Podle něj česká diplomacie nemá informace o tom, jak dlouho by mohl ještě proces trvat.

Podle AP mladá Češka během úterního krátkého jednání zopakovala, že se cítí nevinná.

Pákistánští celníci zadrželi ženu z České republiky loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky.