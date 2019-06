Správkyně Hongkongu se omluvila. Podle některých ale pozdě

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová se v neděli prostřednictvím vládního prohlášení omluvila za postup při prosazování extradičního zákona, který vyvolal masové protesty. Lidé ale podle hongkongských sdělovacích prostředků chtějí, aby se Lamová omluvila osobně. Podle některých omluva přichází příliš pozdě.

Lamová v prohlášení, které zveřejnil její úřad, sdělila, že "upřímně a pokorně přijímá kritiku, že věci napraví a bude sloužit veřejnosti". Prohlášení bylo zveřejněno ve 20:30 místního času (14:30 SELČ), kdy byl v ulicích Hongkongu stále velký dav účastníků dnešního protestu.

Zákon, který se vláda snažila prosadit, měl umožnit vydávat lidi podezřelé z kriminálního činu mimo jiné i do pevninské Číny. Občané Hongkongu kvůli tomu zahájili velké protesty z obav, že Peking zákon zneužije k pronásledování svých oponentů. Ve středu bylo při demonstraci zraněno 80 lidí.

Lamová v sobotu oznámila, že schvalovací proces zákona pozastavuje na neurčito. Odpůrci se ale dnes sešli k další masové akci, požadovali zrušení zákona a odstoupení Lamové. Podle organizátorů bylo v ulicích dnes ještě víc lidí než minulou neděli, kdy se hovořilo až o milionové účasti.

V prohlášení se sděluje, že o minulých dvou nedělích přišlo svůj názor vyslovit mnoho lidí a že vláda chápe, že to je názor vycházející z lásky a obav o Hongkong. "Správkyně naslouchá názoru, který se projevuje klidně a rozumně. Je ukázkou Hongkongu jako civilizované, svobodné, otevřené a pluralistické společnosti, která si váží vzájemného respektu, harmonie a rozdílnosti, a tomuto názoru naslouchá...Správkyně přiznává, že nedostatky v práci vlády vedly k nedorozumění a sporům, lidi zklamaly a zarmoutily. Správkyně se za to obyvatelům Hongkongu omlouvá a slibuje, že s upřímnějším a pokornějším přístupem přijme kritiku a zlepší službu veřejnosti," stojí v prohlášení.

Poslanec za Demokratickou stranu James To Kun-sun omluvu nepřijal. "Lamová ztratila důvěru, jak se chce s lidmi smířit?" řekl podle serveru South China Morning Post.

Jeden z organizátorů dnešního protestu řekl, že by se Lamová měla přijít omluvit osobně. "Může přijít, dáme jí židli," řekl. Jimmy Sham Tsz-kit z organizace ochránců lidských práv se domnívá, že omluva Lamové nereaguje na to, co lidé chtějí, a to je stažení zákona ze stolu. "Hongkonžanům nejde o pouhou omluvu, neodpověděla na žádný z požadavků," řekl. Učitel hudby Chau Chong si myslí, že omluva přišla příliš pozdě. "My ale bohužel víme, že i když odstoupí (Lamová), Peking si najde jinou loutku, která Hongkong povede," sdělil.