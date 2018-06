Srdečný stisk rukou Trumpa s brutálním Kimem sklízí kritiku

Srdečný stisk rukou severokorejského vůdce Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa se dočkal množství kritických reakcí na sociálních sítích. Někteří političtí komentátoři i lidé diskutující na internetu jsou také rozhořčeni záběry na střídavě rozmístěné americké a severokorejské vlajky, před kterými oba státníci pózovali novinářům.

HISTORIC HANDSHAKE: This was the moment Pres. Trump and North Korea's Kim Jong Un met for the first time.



Latest updates: https://t.co/kqca5VEWwk pic.twitter.com/HguGFNaFYY