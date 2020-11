Světová zdravotnická organizace byla terčem kyberútoku kvůli Tchaj-wanu

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek uvedla, že se stala terčem kyberútoků aktivistů, kteří odkazovali na Tchaj-wan. Oznámení přecházela stížnost tchajwanské vlády, podle níž byly na facebooku WHO cenzurovány příspěvky podporující Tchaj-wan. Informovala o tom agentura Reuters.

Prodemokratický Tchaj-wan, který Čína považuje svou vzbouřenou provincii, kritizuje, že se kvůli tlaku Pekingu nemohl ani v době pandemie covidu-19 stát členem WHO. Tento týden opět nebyli zástupci Tchaj-wanu přizváni na zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO.

Tchajwanská vláda uvedla, že WHO příspěvky podporující Tchaj-wan na svých facebookových stránkách cenzurovala a blokovala, čímž nedodržela neutralitu.

WHO naopak kroky hájila. "Během zasedání Světového zdravotnického shromáždění čelí WHO náporu kybernetických útoků on-line aktivistů," uvedla WHO. Aktivisté podle ní poukazují na kontroverzní témata a používají "klíčová slova jako například Tchaj-wan nebo Čína". Podle WHO tyto příspěvky znemožňovaly moderovat diskuse mezi lidmi, kteří na stránkách chtěli rozebírat zdravotní problematiku, a tým WHO, který facebookovou stránku spravuje, proto začal obsah filtrovat. WHO uvedla, že krok byl učiněn z praktických důvodů a nebyl politicky motivovaný.

"Chceme umožnit našim uživatelům, aby se nestávali terčem spamu skrze kyberútoky... a najít vyvážený způsob, jak udržet tok informací a konverzací," uvedla WHO. Doplnila, že nyní na stránce obnovila možnost uveřejňovat příspěvky se slovy "Tchaj-wan" a "Čína".

Tchaj-wan, který v minulosti obvinil Čínu, že podněcuje nenávist vůči WHO prostřednictvím falešným účtů, které se vydávají za tchajwanské, uvedl, že za nejnovějšími příspěvky nestojí. Podle tchajwanské diplomacie byli autory nových příspěvků pouze lidé, kteří podporují Tchaj-wan, včetně spojenců.

Čína tvrdí, že proti ostrovu dezinformační kampaň nevede.