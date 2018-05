Syrské síly podporované USA zahájily konečnou ofenzívu proti IS

Nejméně 23 civilistů, z toho deset dětí, bylo zabito při náletech na vesnici ovládanou extremistickou organizací Islámský stát (IS) na severovýchodě Sýrie. více

Desítky bojovníků ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám, která se označuje za syrskou odnož al-Kajdy, byly evakuovány z oblasti tábora Jarmúk jižně od Damašku do... více

Justice

Soud v USA poslal do vězení sympatizanta Islámského státu

Soud v USA poslal na deset let za mříže 23letého Nadera Saadeha, který se chtěl připojit k radikálnímu hnutí Islámský stát (IS) a který v New Yorku plánoval... více