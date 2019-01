Syrský Manbidž opustil konvoj kurdských bojovníků

Oblast města Manbidž na severu Sýrie, nedaleko území, které kontroluje Turecko, opustil konvoj asi 400 syrských kurdských bojovníků. Informovalo o tom syrské ministerstvo obrany. Jejich odchod souvisí s dohodou, jejímž cílem je "návrat k normálnímu životu v oblasti severní Sýrie", dodal Damašek.

Město ležící asi 30 kilometrů od turecké hranice je podle agentury Reuters klíčovým místem na mapě syrského konfliktu. Nachází se totiž v blízkosti křižovatky, která odděluje tři syrské oblasti - jednu pod vlivem Ruska, druhou pod vlivem Turecka a třetí pod vlivem Spojených států.

Syrské ministerstvo zveřejnilo rovněž videozáznam, na které jsou vidět desítky automobilů vezoucích ozbrojené bojovníků, z nichž někteří mávají vlajkami syrských kurdských milic YPG.

In northern #Syria, thousands of former FSA troops wait to storm #Manbij on behalf of Turkey.

I lost my respect for them.

They fight when, where and who Ankara orders them to.

If Erdogan and Putin agree on something else, they will do nothing.

This qualifies them as mercenaries. pic.twitter.com/jmoqYW1RQh