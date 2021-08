Tálibán po stažení Američanů převzal pod kontrolu ztichlé letiště v Kábulu

Afghánské islamistické hnutí Tálibán plně kontroluje ztichlé mezinárodní letiště v Kábulu. Stalo se tak poté, co z něj v pondělí odletěli poslední američtí vojáci, informovala v úterý agentura AP a poznamenala, že po dvaceti letech tím skončilo nejdelší válečné angažmá Spojených států. V Kábulu se po stažení Američanů rozezněla oslavná střelba přívrženců Tálibánu.

Vozidla s bojovníky Tálibánu projížděla po ranveji v severní, vojenské části letiště Hamída Karzaiho a později se zde pěšky triumfálně prošli také někteří vůdci hnutí. Po zuby ozbrojení tálibové ještě před úsvitem zkontrolovali hangáry, kde Američané zanechali sedm nyní nepoužitelných vrtulníků CH-47. V různých částech letiště vlají bílé prapory Tálibánu.

"Svět by si měl vzít poučení, toto je radostná chvíle vítězství," uvedl mluvčí hnutí Zabiulláh Mudžáhid. "Po dvaceti letech jsme porazili Američany," citovala AP jednoho ze strážců Tálibánu s puškou kalašnikov. "Odešli a naše země je teď svobodná."

Další bojovníci Tálibánu střeží civilní část letiště, kde v terminálu leží několik desítek kufrů a dalších zavazadel. Jejich majitelé je zde patrně zanechali při zmatcích v posledních hodinách překotné evakuace.

Od chvíle, kdy se Tálibán v polovině srpna po nečekaně rychlé ofenzivě zmocnil prakticky celého Afghánistánu, Američané a jejich spojenci přepravili ze země přes 123.000 cizích státních příslušníků i spolupracujících Afghánců. Desítky tisíc dalších afghánských spolupracovníků se ale dostat do bezpečí nepovedlo. Washington už dříve oznámil, že z Afghánistánu odejdou poslední vojáci k 31. srpnu.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že v Afghánistánu zůstalo 100 až 200 amerických občanů, kteří chtějí země opustit. Spojené státy zkoumají možnosti pozemních cest. Podle šéfa britské diplomacie Dominika Raaba se nepodařilo z Afghánistánu včas evakuovat také několik stovek britských státních příslušníků. Většinou se podle něj jedná o "složitější případy", například velké skupiny rodin nebo lidi bez potřebných dokladů. V Afghánistánu jsou také stále Afghánci, kteří doufají v evakuaci do Británie, protože spolupracovali s britskou vládou, dodal Raab. Londýn je v kontaktu se třetími zeměmi, přes něž by se tito lidé mohli do Británie dostat.

"Po stažení naší armády a armády mnoha partnerů, kteří při nás stáli, čelí Afghánci okamžiku rozhodnutí a příležitosti. Budoucnost jejich země je v jejich rukou. Svou cestu si vyberou zcela suverénně. Toto je také šance ukončit válku," uvedl zvláštní americký vyslanec pro Afghánistán Zalmay Khalilzad na twitteru.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v úterý prohlásil, že Tálibán jedná s Katarem a Tureckem o pomoci s technickým provozem letiště. Zdůraznil, že islamistické hnutí musí zajistit co nejdříve bezpečnost letiště, aby lidé, kteří chtějí opustit Afghánistán, mohli využívat komerční lety. Podle LeDriana musí Francie nadále vyvíjet na Tálibán tlak, s hnutím ale nejedná.