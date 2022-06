Tesla v Číně dál nabírá zaměstnance, navzdory varování o nutnosti propouštět

Americká automobilka Tesla v Číně dál nabírá nové zaměstnance a před on-line náborem přidala dalších více než 20 pracovních pozic. Její šéf Elon Musk přitom asi před týdnem varoval, že firma bude muset propouštět a že v některých částech podniku je už příliš mnoho lidí. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters.

Výrobce elektromobilů na čtvrtek naplánoval nábor a hodlá se zaměřit na lidi pro takzvaný chytrý průmysl (smart manufacturing). Pro ten je charakteristická zejména digitalizace výroby. V současné době má Tesla v Číně otevřené v této kategorii pozice pro 224 lidí, a to jak pro manažery, tak pro techniky, uvádí na svém účtu na čínské platformě WeChat. Z toho 24 pozic bylo přidáno 9. června.

Mezi nabízenými pozicemi jsou manažeři a technici pro dohled nad činností odlévacích strojů Giga Press, které patří k nejpokročilejším na světě. Tesla podobné on-line náborové akce v Číně pořádá pravidelně, ta poslední se konala v květnu a byla určena pro stážisty na léto.

Tesla v Číně loni více než zdvojnásobila tržby, k celkovým příjmům podniku přispěly asi čtvrtinou. Továrna v Šanghaji, kde se vyrábí Tesla Model 3 a Tesla Model Y pro domácí trh i na export, vyrobila více než polovinu všech vozů Tesla, které loni sjely z výrobních linek. Tesla má v úmyslu šanghajskou továrnu ještě rozšířit.

Výrobu aut v továrně v Šanghaji ale nepříznivě poznamenaly uzávěry, které místní úřady na dva měsíce nařídily kvůli šíření epidemie covidu-19. Tesla byla nucena výrobu na 22 dnů zastavit a pak se těžko vracela k obnovení plné výroby. Před uzávěrami firma plánovala, že do poloviny května výrobu v továrně zvýší na 22 tisíc aut za týden.

Musk minulý týden ve čtvrtek v interním e-mailu manažerům sdělil, že má "super špatný pocit" z ekonomiky a že Tesla bude muset snížit počet zaměstnanců o deset procent. E-mail byl nadepsán "zastavte veškerý nábor v celém světě", uvedl Reuters, který se k e-mailu dostal. Tesla má zhruba 110 tisíc zaměstnanců. Následující den Musk v dalším e-mailu napsal, že bude nutné snížit počet zaměstnanců s pevnou mzdou o deset procent. To by znamenalo méně než 11 tisíc lidí, jak by vycházelo z celkového počtu zaměstnanců.

Tesla v záznamech pro regulační orgány uvádí jen celkový počet zaměstnanců. Není tedy jasné, jak velký podíl tvoří ti s pevnou mzdou, a ti, kteří jsou placeni od hodiny, což bývají dělnické profese. Musk se hned v sobotu od e-mailů distancoval a řekl, že celkový počet zaměstnanců Tesly se v příštích 12 měsících zvýší a že počet zaměstnanců s pevnou mzdou se změní pouze nepatrně. K vývoji počtu zaměstnanců Tesly v Číně se přímo nevyjádřil.

Musk v květnu přirovnal americké zaměstnance k čínským a poznamenal, že zatímco ti američtí mají snahu vyhýbat se fyzické přítomnosti na pracovišti, čínští zaměstnanci by z pracoviště naopak nejraději ani neodcházeli. Později nařídil zaměstnancům firmy, kteří pracují z domova, aby se vrátili do kanceláří a trávili tam alespoň 40 hodin týdně.