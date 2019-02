Tisícovka civilistů na kilometr čtvereční. IS drží poslední rukojmí

Více než tisícovku civilistů zadržují bojovníci Islámského státu (IS) ve své poslední baště na východě Sýrie a brání jim, aby odešli. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zástupce arabsko-kurdské koalice SDF podporované Spojenými státy.

Mustafa Bálí z mediální služby SDF uvedl, že IS uzavřel všechny cesty vedoucí oblastí kolem vesnice Baghúz, kde se bojovníci IS opevnili. Využívají prý podzemní tunely a síť jeskyň. Příslušníci této teroristické organizace, mezi kterými mohou být i vysoce postavení velitelé, se ukrývají mezi civilisty. Ty mohou použít jako rukojmí, varuje SDF.

Ozbrojenci z Islámského státu, kteří před několika lety ovládli značnou část Sýrie a Iráku, jsou nyní obklíčeni na území o rozloze menší než jeden kilometr čtvereční.

Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová zdůraznila, že syrští Kurdové se na prahu vítězství nad IS nesmějí stát novými oběťmi syrského konfliktu. "Ohlášené americké stažení (ze Sýrie) zamíchalo kartami a vytvořilo nové konfigurace v regionu. Nikdo neví, jaké uspořádání z toho vzejde," uvedla ministryně v listu Le Parisien.

"Naší úlohou je udělat vše pro to, aby se bojovníci SDF nestali oběťmi. Naši partneři v terénu toho udělali hodně. Ohromně jim dlužíme," zdůraznila v narážce na skutečnost, že kurdští spojenci ze SDF se po americkém stažení mohou ocitnout v přímém ohrožení intervencí Turecka na severovýchodě Sýrie a že důsledky amerického stažení nejsou ani zdaleka vyřešeny.

Politika hotových faktů

Pentagon žádal své spojence, aby vyslali pozorovatele na severovýchod Sýrie jako záruku bezpečnosti kurdských spojenců. Ale návrh na páteční schůzce koalice v Mnichově nebyl přijat. "Stanovisko mezi členy koalice bylo velice konsensuální, abychom řekli ne," řekl AFP nejmenovaný zdroj z francouzské vlády a kritizoval Washington za politiku "hotových faktů". Podle Paříže musí být osud kurdských území v Sýrii součástí politického urovnání, zahrnujícího i Turecko a důležitou roli Ruska.

Francouzská ministryně v tisku nicméně varovala před jakýmkoliv sblížením s Damaškem, kde prezident Bašár Asad za podpory Ruska a Íránu znovu získal kontrolu nad velkou částí Sýrie po osmi letech občanské války. "Zkušenost nás poučila o dvojí tváři syrského režimu: ti, kdo se s ním chtějí sblížit, aby se ochránili, riskují, že přijdou o všechno," varovala.

Americký prezident Donald Trump v souvislosti s blížícím se porážkou IS v Sýrii v noci na neděli na twitteru napsal, že "chalífát stojí před zánikem". Vyzval také evropské spojence USA, aby si vzali zpět přes 800 islamistů, kteří přišli bojovat do Sýrie a Iráku z Evropy a které Američané zadrželi v Sýrii, a aby je postavili před soud. Varoval, že Spojené státy by je propustily.