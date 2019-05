Tři lidé zemřeli ve frontě. Mount Everest čelí náporu

Tři lidé zemřeli při svém životním výstupu na nejvyšší horu světa Mount Everest. Překvapivě však na vině nejsou pouze extrémní podmínky typické pro horolezecké výstupy. Podle britského deníku The Guardian významně přispělo také dlouhé čekání ve frontě, která se vytvořila těsně pod vrcholem slavné hory.

Čína a Nepál čelí v posledních letech kritice za to, že neusilují o snížení počtu turistů, kteří mohou na vrcholek vystoupat. S davy turistů totiž souvisí také velké množství odpadků. Už od poloviny dubna snesli dobrovolníci až pět tun odpadu. Od prvního úspěšného dobytí Mount Everestu se na střechu světa dostalo více než čtyři tisíce lidí.

To potvrzují také horští průvodci, podle kterých je současný stav neúnosný. Pokud po náročném výstupu následuje několikahodinové čekání v mrazivých teplotách ve výšce přes osm tisíc metrů, může být život dotyčného v ohrožení. Pro představu - v roce 2012 zdolalo vrchol 179 horolezců, což je méně, než kolik jich nyní vystoupá za jeden den.

"Je to velký problém. Výstup je sám o sobě velmi náročný a vždy existuje nějaké riziko. A velký nápor horolezců činí cestu ještě obtížnější," vysvětlil Nivesh Karki, ředitel cestovní agentury Pioneer Adventure.

Třetí obětí je starý americký horolezec Donald Lynn Cash, u kterého je příčina smrti nejasná. Pravděpodobně však mohlo jít o infarkt či následky výškové nemoci. V takzvané mrtvé zóně, tedy ve výšce přes osm tisíc metrů nad mořem, by měl člověk strávit málo minut. Kromě nebezpečně nízké dávky kyslíku, hrozí také omrzliny a extrémní vyčerpání. Nehledě na to, že během čekání se může zásadně změnit počasí.

Mount Everest (a)



