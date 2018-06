Trump a Kim podepsali historický dokument. KLDR se má zbavit jaderných zbraní

Severní Korea se na summitu se Spojenými státy zavázala pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, zatímco Washington slíbil poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky. Uvedla to agentura AFP na základě fotografie společného prohlášení, které na závěr své schůzky v Singapuru podepsali šéf Bílého domu Donald Trump a vůdce KLDR Kim Čong-un.

Washington a Pchjongjang se na summitu rovněž dohodly na vyhledání, identifikaci a repatriaci padlých během válečného konfliktu na Korejském poloostrově v 50. letech.

V textu se konstatuje, že Trump s Kimem měli zevrubný a upřímný rozhovor s cílem nastolení nových americko-severokorejských vztahů a trvalého míru na Korejském poloostrově.

"Prezident Trump se zavázal poskytnout KLDR bezpečnostní garance a předseda Kim opětovně ujistil o svém pevném a neochvějném závazku kompletního jaderného odzbrojení na Korejském poloostrově," píše se v prohlášení.

Trump označil dokument za komplexní s tím, že podrobnosti chce poskytnout na tiskové konferenci. Po podpisu šéf Bílého domu řekl, že proces jaderného odzbrojení KLDR začne velmi rychle. Kim odmítl na opakovanou otázku novinářů ohledně denuklearizace Severní Koreje odpovědět.

Americký prezident také slíbil, že "určitě" pozve Kima do Bílého domu. O této možnosti mluvil již dříve, pokud bude summit úspěšný. Podle Trumpa se oba vůdci v budoucnosti "sejdou ještě mnohokrát".

Podepsaný dokument je podle Trumpa "velmi významný". "Všichni budou výsledkem ohromeni," uvedl Trump na adresu podepsaného textu.

Photographs of the document signed by Trump and Kim indicate the leaders agreed to "work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula" https://t.co/7hfI8L6vaJ pic.twitter.com/LlmXM20rRg - CNN International (@cnni) 12. června 2018

"Rozhodli jsme se opustit minulost. Svět uvidí velkou změnu," zdůraznil po podpisu Kim Čong-un. Trumpovi poděkoval, že umožnil, aby se summit uskutečnil.

President Trump and Kim Jong Un sign what Trump calls a "a very important document, a pretty comprehensive document" as Singapore summit comes to an end -- the exact details are still unknown https://t.co/xEk5TG1kw9 pic.twitter.com/kupvCyHBJZ - CNN International (@cnni) 12. června 2018

Šéf Bílého domu po pracovním obědě novinářům řekl, že vrcholná schůzka proběhla lépe, než si mohl kdokoli představit. Podle Trumpa přinesl summit velký pokrok.

"People are going to be very happy."



Pres. Trump addressed the media after he and Kim Jong Un both signed what the president called a "comprehensive document" at the conclusion of their Singapore summit. https://t.co/wIos8SFx7V #TrumpKimSummit pic.twitter.com/VIph8QZfP8 - ABC News (@ABC) 12. června 2018

Setkání mezi čtyřma očima skončilo po necelé hodině. Rozhovory pak pokračovaly za účasti dalších členů obou delegací. Trump hodnotil úvodní jednání s Kim Čong-unem jako velmi dobré. Prohlásil, že s vůdcem KLDR navázal skvělý vztah, a věří, že společně problémy vyřeší.

Na začátku setkání oba vrcholní činitelé před novináři zapózovali. Trump prohlásil, že historický summit bude "nesmírně úspěšný", a vyjádřil přesvědčení, že naváže s Kimem "skvělý vztah". Kim Čong-un připomněl, že vrcholné schůzce předcházela řada překážek. "Všechny jsme je překonali a dnes jsme tady," řekl prostřednictvím tlumočníka.

Atmosféra úvodního setkání byla srdečná, ale ne tak přátelská, jako když se v dubnu severokorejský vůdce setkal s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, napsal server BBC News.

Hlavním tématem summitu je jaderné odzbrojení KLDR, za které jsou Američané ochotni poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky. "Budeme spolupracovat a postaráme se o to," řekl Trump po zahajovacím rozhovoru s Kimem.

Here's the menu for the working lunch between @realDonaldTrump / Kim Jong Un and the U.S./North Korean delegations --> pic.twitter.com/WDT1CZFgZE - Alex Mallin (@alex_mallin) 12. června 2018

Jednání americké a severokorejské delegace se účastnil americký ministr zahraničí Mike Pompeo, Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton a personální šéf Bílého domu John Kelly.

Za Severní Koreu k jednacímu stolu mimo jiné usedl bývalý šéf severokorejské tajné služby Kim Jong-čchol, který má nyní v Pchjongjangu na starosti vztahy s Jižní Koreou. Tento severokorejský činitel se počátkem června setkal s prezidentem Trumpem a doručil mu osobní dopis od vůdce KLDR.

Čtyřhvězdičkový generál Kim Jong-čchol působil v minulosti jako šéf vojenské rozvědky, kterou Soul viní z toho, že v roce 2010 nechala torpédovat jihokorejskou korvetu Čchonan, na jejíž palubě zahynulo 46 námořníků. KLDR svůj podíl na tragédii popírá. V témže roce údajně Kim Jong-čchol naplánoval také ostřelování jihokorejského ostrova Jonpchjong, které si vyžádalo čtyři jihokorejské oběti.

Jednání s americkými činiteli se účastnil rovněž severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho a místopředseda ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce Ri So-jong. Podle televizních záběrů naopak není přítomna mladší sestra severokorejského diktátora Kim Jo-čong, která Kima doprovázela při jeho dubnových jednáních v Jižní Koreji.