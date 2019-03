Trump je připraven dále jednat s KLDR o zničení jaderných zbraní

Americký prezident je připraven pokračovat v jednání se Severní Koreou o jejím jaderném odzbrojení. V rozhovoru s televizí Fox News to řekl poradce Bílého domu pro otázky národní bezpečnosti John Bolton. Trump se na konci února v Hanoji sešel na druhém summitu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, žádného pokroku na cestě k likvidaci jaderného arzenálu ale nedosáhli, vrcholná schůzka totiž skončila předčasně bez jakýchkoli závěrů.

"Prezident je zcela zjevně otevřen dalším rozhovorům. Uvidíme, kdy by se tak mohlo stát či jak by se to mohlo vyvinout," řekl Bolton.

Trump tvrdí, že se mu s Kimem podařilo rozvinout velmi dobrý vztah a že díky tomu se napětí na Korejském poloostrově uvolnilo. KLDR skončila s jadernými zkouškami a Kim se loni na prvním summitu s Trumpem zavázal k likvidaci nukleárních zbraní, konkrétní termín a ani postup ale dohodnuty nebyly.

Mezitím americká výzkumná skupina 38 North oznámila, že podle satelitních snímků Severní Korea obnovila část raketové základny, kterou loni v létě začala likvidovat. Rekonstrukce podle analýzy snímků začala mezi 16. únorem a 2. březnem. Trump k takovému vývoji poznamenal, že by byl velice zklamán, kdyby se tyto zprávy potvrdily.

"Je to velmi čerstvá zpráva... Velmi, velmi bych se zklamal v předsedovi Kimovi, a myslím, že se to nestane, ale uvidíme, co se stane. Podíváme se na to, nakonec se to vyřeší," konstatoval Trump v Oválné pracovně Bílého domu.

Kim dříve likvidaci tohoto zařízení označil za konkrétní krok k odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Opatření bylo vnímáno jako snaha o budování důvěry mezi KLDR a USA. Demontáž ale byla na konci léta pozastavena, když vyjednávání mezi Washingtonem a Pchjongjangem ustalo.