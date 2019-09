Trump ohlásil další rozšíření sankcí proti Íránu

Americký prezident Donald Trump pověřil ministerstvo financí USA, aby podstatně rozšířilo sankce uvalené na Írán. Šéf Bílého domu to bez dalších podrobností napsal na twitteru. Podle serveru Politico rozhodnutí souvisí s nedávným útokem na ropná zařízení v Saúdské Arábii, který Spojené státy připisují Íránu.

Trump loni v květnu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a proti Teheránu zavedl mimořádně rozsáhlá sankční opatření. Jak hodlá americká vláda postih Íránu dál rozšířit, není zatím jasné. Z útoku na saúdská ropná pole prezident obviňoval Teherán poměrně váhavě, americká vláda ale nevyloučila odvetný vojenský úder.

"Právě jsem pověřil ministra financí, aby podstatně rozšířil sankce proti státu Írán," napsal prezident na twitteru.

List The New York Times s odvoláním na íránské zdroje napsal, že kvůli překážkám ze strany USA íránský prezident Hasan Rúhání možná nenavštíví Valné shromáždění OSN. Zasedání v New Yorku oficiálně začalo v úterý, na příští úterý je naplánován začátek všeobecné rozpravy. Podle newyorského listu íránský organizační tým nedostal americká víza, takže cesta celé íránské diplomatické delegace je ohrožena.