Trump se chce během návštěvy Koreje sejít s Kim Čong-unem

Americký prezident Donald Trump by se po summitu G20 chtěl v neděli sejít s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem, a to v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi. O překvapivém bodě svého dalšího programu Trump informoval na twitteru. Zástupkyně severokorejského ministerstva zahraničí řekla, že nabídku považuje za "zajímavou", ale že oficiálně Pchjongjang dosud pozvání neobdržel. Trump na závěr summitu G20 rovněž prohlásil, že by mu nedělalo problém vstoupit i na severokorejskou půdu.

"Po několika velice důležitých schůzkách, včetně té s čínským prezidentem Si, odjedu z Japonska do Jižní Koreje. Až tam budu, tak pokud bude severokorejský vůdce Kim chtít, setkám se s ním v hraniční demilitarizované zóně, abych se s ním pozdravil a potřásl si s ním rukou," napsal americký prezident.

Na Trumpova slova v KLDR jako první reagovala náměstkyně ministra zahraničí Čche Son-hui, která dříve působila i jako hlavní vyjednavačka Severní Koreje v jaderných rozhovorech s USA. "Považuji to za velice zajímavý nápad, oficiální nabídku jsme ale zatím neobdrželi," citovala diplomatku severokorejská státní tisková agentura KCNA.

Na konci summitu velkých ekonomik G20 v japonské Ósace Trump na novinářský dotaz poznamenal, že by byl při nedělním setkání s Kimem ochoten vstoupit i na severokorejskou půdu. "Jistě, nemyslím si, že bych s tím měl problém," řekl šéf Bílého domu.

Spekulace o možném třetím summitu mezi Trumpem a Kimem tento týden potvrdil jihokorejský prezident Mun Če-in, když řekl, že obě strany spolu o schůzce neoficiálně jednají. Trump a Kim Čong-un se naposledy sešli letos v únoru v Hanoji.

Únorové jednání skončilo předčasně a bez dohody, v poslední době si však Trump s Kimem navzájem poslali osobní dopisy. Trump ten Kimův označil za "nádherný", Kim zase Trumpův za "skvělý". Americký ministr zahraničí Mike Pompeo nedávno vyjádřil naději, že dopis, který Trump poslal severokorejskému diktátorovi, povede k obnovení rozhovorů.

Spojené státy požadují, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang požaduje postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.