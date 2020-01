Trumpův plán? Erdogan: Arabské země, co mlčí, zradily

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek obvinil arabské země ze "zrady" za to, že neodsoudily plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Informovala o tom agentura AFP.

Většina zemí Blízkého východu ale plán, který má podle Trumpa přinést mír v tomto regionu, ani otevřeně nepodpořila. Erdogan také prohlásil, že americký plán nechává osud Palestinců zcela v "krvavých drápech" Izraele.

"Arabské země, které podporují takový plán, se dopouštějí zrady vůči Jeruzalému, vůči svému lidu, a co je nejdůležitější, i vůči lidstvu," prohlásil Erdogan v Ankaře na shromáždění regionálních lídrů turecké vládní strany. Dodal, že Turecko nemá problém s Židy, ale odsuzuje represivní politiku izraelského státu, který upírá práva Palestincům.

"Nikdy nepřijmeme Trumpův takzvaný Plán století, jehož cílem je anektovat (Izraelem) okupovaná palestinská území," uvedl též Erdogan. A vyzval arabské země, aby plán odsoudily. Zdůraznil přitom důležitost Jeruzaléma jako svatého města pro muslimy i křesťany.

Trumpův plán uznává Jeruzalém jako nedělitelné hlavní město Izraele, pro Palestince je ale prioritou, aby byl východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu. Trump navrhuje hlavní město Palestinců sice v distriktu východního Jeruzaléma, ale jen na jeho okraji.

Podle analytiků Trump předpokládá, že arabské země budou hrát klíčovou roli při realizaci plánu. Když ho ale tento týden s velkou pompou po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zveřejňoval, účastnili se této ceremonie ve Washingtonu pouze velvyslanci Ománu, SAE a Bahrajnu. Zástupci ostatních arabských zemí Blízkého východu nedorazili.

Podle některých expertů, které citoval deník The Times of Israel, arabské země k Trumpovu plánu mlčí, protože si chtějí udržet dobré vztahy s USA, ale i proto, že nevěří v jeho realizaci. Některé možná otevřeně vystoupí proti němu, pokud ho Izrael začne jednostranně naplňovat. Z izraelské vlády tento týden zaznívaly hlasy, že by mohla už brzy hlasovat o anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu.

Palestinská otázka spojuje arabské země na Blízkém východě několik dekád, v poslední době ale pro ně poněkud ztratila na důležitosti, napsal tento týden deník The New York Times (NYT). Podle NYT je to proto, že tyto země mají ekonomické problémy i starosti o vlastní bezpečnost kvůli růstu napětí ve vztazích Izraele a USA s Íránem. "Obavy z Íránu se pro ně staly větším problémem než palestinská otázka," míní palestinsko-americký novinář Daúd Kuttáb.

Trumpův plán, označovaný některými za součást strategie před březnovými parlamentními volbami v Izraeli i listopadovými prezidentskými volbami v USA, počítá také s ekonomickou podporou arabských zemí Blízkého východu. Navrhuje totiž vytvoření fondu na investice do infrastruktury na palestinských územích, v Egyptě, Jordánsku a Libanonu. Většinu z Trumpem předpokládaných 50 miliard dolarů (asi 1,1 bilionu korun) ale mají podle něj dodat arabské země a soukromí investoři.

O Trumpově plánu má v sobotu jednat na mimořádném zasedání Liga arabských států (LAS). Její generální tajemník Ahmad Abúl Ghajt tento týden uvedl, že po prvním zběžném přečtení má LAS dojem, že plán je "zásadním porušením práv Palestinců".