Trýznivá atmosféra. Jak to vypadá v base pro bojovníky IS?

Aktualizováno 31.10. 12:12Pentagon ve středu zveřejnil první záběry z víkendového zásahu proti vůdci takzvaného Islámského státu (IS) abú Bakrovi Bagdádímu na severozápadě Sýrie. více

Teroristický vůdce

Bagdádí byl identifikován pomocí vzorku DNA ze spodního prádla

Vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakr Bagdádí byl identifikován za pomoci vzorku DNA odebraného ze spodního prádla. Oznámil to Polat Can ze... víceDiskuse (9)