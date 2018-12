Tsunami zabilo nejméně 222 lidí, může za to sopka Krakatoa

Nejméně 222 mrtvých si vyžádala mohutná vlna tsunami v pobřežních oblastech u Sundského průlivu mezi indonéskými ostrovy Jáva a Sumatra. Oznámila to v neděli indonéská agentura pro katastrofy. Zvýšila tak původní bilanci, která hovořila o 168 mrtvých. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že podle dosavadních informací nejsou mezi mrtvými žádní Češi. Podle nové bilance se při tsunami zranilo 843 lidí, dalších 28 se pohřešuje. Bilance nemusí být konečná. Indonéské úřady také oznámily, že mezi oběťmi nejsou žádní cizinci a všichni mrtví jsou Indonésané.

Tsunami udeřila v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Příčinou byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky Anak Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy. Sopka vybuchla 24 minut před úderem tsunami. Slovo Anak v jejím názvu znamená dítě a odkazuje na to, že jde o sopku, jež se začala formovat před 90 lety na místě původního vulkánu Krakatoa. Jeho mohutná erupce v roce 1883 vyvolala vlny tsunami, o život tehdy přišlo na 36 tisíc lidí.

Robert Řehák z českého ministerstva zahraničí řekl, že "podle dosavadních informací nejsou mezi oběťmi tsunami žádní cizí státní příslušníci, tedy ani čeští občané". "Český zastupitelský úřad v Jakartě situaci nadále sleduje a v případě nových informací bude informovat," dodal. Ministerstvo rozeslalo varovné SMS vzkazy lidem pobývajícím v oblasti a doporučilo sledovat sdělovací prostředky a řídit se pokyny úřadů. V případě nutnosti je možné se obrátit na nouzovou linku zastupitelského úřadu v Jakartě.

"Chtěl bych vyjádřit nejhlubší soustrast rodinám postiženým tsunami v Indonésii. Česká republika je připravena nabídnout pomoc podle požadavků indonéské vlády. Možnosti pomoci na místě již zjišťuje náš zastupitelský úřad v Jakartě," napsal na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Jednou z nejhůře postižených oblastí je Banten, na jehož plážích jsou ubytováni turisté.

Mluvčí úřadu pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho k nové bilanci řekl, že obětí může být víc, protože z některých postižených míst zatím nepřišly informace. "Tsunami mohla nejhůř postihnout obyvatele ostrůvků v Sundském průlivu," řekl.

Úřady nevydaly předem žádné varování, obyvatele proto vlna zaskočila. Zasáhla také venkovní stan, v němž se právě konal koncert místní skupiny Seventeen. Jeden její člen stejně jako manažer katastrofu nepřežili.

Úřady se zprvu domnívaly, že nejde o tsunami, ale o příliv, a vyzvaly obyvatelstvo, aby nepropadalo panice. "Byl to omyl, litujeme toho," uvedl Nugroho. Omyl podle něj pramenil z toho, že vlně tentokrát nepředcházelo zemětřesení.

Na sociálních sítích ale Indonésané úřady za tuto chybu rozhořčeně kritizují.

Zástupci mezinárodního střediska pro tsunami se ale postavili na stranu indonéských úřadů, když sdělili, že tsunami vyvolaná vulkanickou činností je vzácná. Častěji se dá vlna předpovědět při zemětřesení.

Za oběti se v neděli pomodlil papež František a řekl, že je myšlenkami s lidmi, které zasáhly těžké přírodní pohromy.

Indonésie má za sebou zářijové ničivé zemětřesení, které provázela vlna tsunami a které nepřežilo přes 2 tisíce lidí.

Indonésie leží v oblasti častých zemětřesení. V roce 2004 při zemětřesení a tsunami, které postihly několik zemí, zemřelo jen v Indonésii přes 120 tisíc lidí. Celkově si tato událost vyžádala 226 tisíc obětí.

The eruption of the #Krakatoa #volcano in #Indonesia that caused the deadly #tsunami in the Sunda strait is being noted as the strongest in decades.

WATCHpic.twitter.com/LEWpah9TEV - #Thinker 🌀 (@706am) 23. prosince 2018