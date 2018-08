Tuhé boje s radikály mají v Afghánistánu desítky obětí

V afghánském městě Ghazní jihozápadně od Kábulu pokračují intenzivní boje s ozbrojenci z radikálního hnutí Tálibán, kteří na hlavní město stejnojmenné provincie zaútočili v noci na pátek. Agentura Reuters s odvoláním na místní zdroje napsala, že radikálové zahájili útok na velitelství policie a další vládní budovy. Z místa jsou hlášeny desítky obětí.

Detaily o vývoji bojů jsou podle Reuters nejasné, neboť při střetech byla zničena většina místních mobilních antén. Mluvčí ministerstva vnitra už v sobotu prohlásil, že ovládnutí města Tálibánem nehrozí, což v neděli zopakoval náčelník generálního štábu Šaríf Jaftali. "Strategické lokality a centra ve městě jsou pod kontrolou afghánských ozbrojených sil a Tálibán se skrývá v domovech obyvatel a obchodech a odolává," řekl Jaftali na tiskové konferenci.

Místní politici a obyvatelé ale vykreslovali situaci zcela jinak. Tálibán podle nich kontroluje velkou část města o 280 tisících obyvatelích. "Pouze sídlo guvernéra, policejní centrála a komplex tajné služby zůstaly v rukou vlády a Tálibán se je snaží dobýt," řekl Reuters regionální zákonodárce.

Vysoce postavený úředník, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že o život v bojích přišlo kolem 80 členů bezpečnostních složek a také blíže neurčený počet civilistů. Podle afghánské televizní stanice 1TV počet obětí překročil 100.

Útok na Ghazní začal v pátek v brzkých ranních hodinách a podle Reuters jde o nejsilnější úder Tálibánu od května, kdy ozbrojenci téměř dobyli město Faráh na západě Afghánistánu. Americké letectvo kvůli jeho potlačení podniklo nejméně čtyři nálety, kterým v sobotu předcházelo pět leteckých úderů.

Americká mise v Afghánistánu zprvu ofenzivu Tálibánu zlehčovala jako "další neúspěšný pokus o dobytí území". V neděli řekl mluvčí amerických sil podplukovník Martin O'Donnell, že afghánská armáda "nadále neustupuje a udržuje kontrolu nad všemi vládními objekty".

"Nikdo přesně neví, jaká je situace, protože nejsou žádné komunikační služby," řekl Reuters jeden z členů rady provincie Ghazní. Dodal však, že vojáci zaujali v boji obranný režim. Podle reportéra agentury AFP se bojovníci Tálibánu neskrývají, jak uvedl náčelník generálního štábu, nýbrž se volně pohybují po celém městě a ovládli několik policejních stanovišť.

Hlavní silnice vedoucí do města je zaminovaná, aby se do něj nemohly dostat posily. To zároveň ztěžuje obyvatelům odchod z bojové zóny. Abdulovi Vakílovi se uniknout podařilo. "Byly tam plameny a oheň a mrtví po celém městě," řekl Reuters.

Ghazní leží asi dvě hodiny jízdy autem na jihozápad od Kábulu na hlavním tahu do Kandaháru. Tálibánu se město podobného významu naposledy podařilo obsadit v roce 2015, když dobyl provinční metropoli Kundúz na severu Afghánistánu.