Turecká armáda je na okraji Afrína. Kontroluje výcvikový tábor

Turecká armáda se spolu se syrskými povstaleckými skupinami za intenzívního bombardování dostala na okraj severosyrského města Afrín, které je hlavním městem stejnojmenné oblasti a baštou kurdských milicí YPG. Podle agentury Reuters to oznámila exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR).

Ankara zahájila ofenzívu na severu Sýrie v lednu s cílem vytlačit kurdské milice YPG, které považuje za teroristy napojené na Stranu kurdských pracujících (PKK) působící v Turecku. Podle SOHR turecké síly nyní ovládají přes 60 procent celé oblasti Afrín a armáda má plnou kontrolu nad výcvikovým táborem YPG v blízkosti města. Proturecké povstalecké skupiny informovaly o dobytí kopce s výhledem na východní část Afrínu.

Podle SOHR v turecké ofenzivě už zahynulo více než 200 civilistů, což Turecko popírá a tvrdí, že dělá vše proto, aby se boje civilního obyvatelstva nedotkly. Podle pozorovatelů jsou v Afrínu stále tisíce civilistů, a útok na město pro ně může mít katastrofální důsledky.

Přestože YPG nejsou spojenci syrské vlády a s jejími jednotkami se během války občas střetly, tentokrát kurdské milice požádaly Damašek o pomoc proti tureckému útoku. V únoru se provládní syrské milcie přesunuly do oblasti Afrínu, ale to neodradilo Turecku v pokračování protikurdské ofenzívy, přestože to sebou nese riziko širší eskalace.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle agentury AFP prohlásil, že ofenzíva bude rozšířena také směrem k hranici s Irákem včetně kurdského města Kobani.

Situace v Afrínu přiměla také kurdsko-arabskou koalici, která má své oddíly na východě Sýrie a bojuje proti Islámskému státu (IS), přesunout 1700 svých bojovníků právě do Afrínu na pomoc YPG. USA, jež vedou mezinárodní koalici v bojích proti Islámskému státu, přiznaly, že turecká ofenziva na severu Turecka zpomalila operace proti IS.