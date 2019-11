Turecko vyhostí většinu zadržených radikálů s vazbami na IS

Turecko vyhostí většinu cizinců zadržených kvůli vazbám na teroristické hnutí Islámský stát (IS) do konce roku. Agentuře Reuters to řekl ministr vnitra Süleyman Soylu. Do domovských zemí, zejména těch evropských, by se tak měly vrátit desítky nebo možná i stovky osob, které turecké úřady zadržovaly kvůli podezření z terorismu. Přesný počet Ankara neuvádí.

"Počet zadržených, které repatriujeme do konce roku, závisí na tom, jak dlouho bude proces trvat, ale zvláště v případě Evropy už je vše v běhu," řekl ministr.

S deportacemi zajatých bojovníků IS, jejich rodinných příslušníků a dalších podezřelých s vazbami na islamisty začalo Turecko minulý týden. Do vlasti už vrátilo mimo jiné několik občanů Německa, jednoho Brita, jednoho Dána a jednoho Američana.

Ankara dlouhodobě kritizuje západní státy za to, že nechtějí přijímat zpět své občany, kteří odešli bojovat do Sýrie nebo Iráku v řadách IS. Evropské země tyto osoby považují za bezpečnostní hrozbu a řadě z nich kvůli tomu i odebraly občanství. Turecko ale nyní hodlá tyto cizince vyhostit.

Turecko minulý měsíc zahájilo vojenskou operaci na severovýchodě Sýrie proti kurdským milicím YPG, které považuje za teroristy. Turečtí vojáci při této operaci zadrželi některé uprchlé radikály z IS, kteří byli do té doby drženi v táborech a věznicích na syrském území. Podle oficiálních údajů bylo zadrženo 287 přívrženců IS, včetně žen a dětí. V tureckých věznicích je podle úřadů zadržováno asi 1000 radikálů z IS, z toho asi 700 lidí jsou cizí státní příslušníci.