Turecko vyšle vojáky do Libye, oznámil Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že hodlá vyslat vojáky do Libye poté, co o to tato severoafrická země požádala. Příslušný zákon bude podle něj předložen parlamentu na jeho lednovém zasedání. Informovala o tom agentura Reuters.

Erdogan ve středu navštívil Tunisko, kde jednal o spolupráci na zajištění klidu zbraní v sousední Libyi. Ve čtvrtek v projevu turecký prezident uvedl, že Tunisko stejně jako Ankara hodlá podporovat mezinárodně uznávanou vládu premiéra Faíze Sarrádže, jež sídlí v Tripolisu.

Od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye dosud nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety - ten na východě, za nímž stojí samozvaná Libyjská národní armáda (LNA) generála Chalífy Haftara, neuznává vládu premiéra Sarrádže v Tripolisu, která má podporu OSN.

Turecká vláda podepsala koncem listopadu se Sarrádžovou vládou dvě dohody - jednu o vojenské spolupráci a druhou o hranicích ve východním Středomoří, v níž si obě strany v moři vymezily výlučné ekonomické zóny. První dohodou Ankara znepokojila zejména Rusko, druhou vyvolala spor s Řeckem, řeckou částí Kypru a s Egyptem kvůli zónám průzkumu a těžby ropy a zemního plynu ve východním Středomoří.

Dohoda o vojenské spolupráci má Sarrádžově vládě pomoci v boji proti LNA. Obě strany konfliktu totiž mají i přes zbrojní embargo OSN vojenskou podporu jiných států. Turecko podporuje Sarrádžovu vládu, zatímco Egypt, Jordánsko či Spojené arabské emiráty podle nedávné zprávy expertů OSN podporují Haftara. Podle neoficiálních zdrojů podporuje Haftara také Rusko. Erdogan o možnosti Turecka vyslat na pomoc Tripolisu vojáky hovořil již dříve v tomto měsíci.