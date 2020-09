Uprchlíci z Etiopie končí v Arábii v táborech s hroznými životními podmínkami

V saúdskoarabských uprchlických centrech panují hrozné podmínky. Lidé mají málo jídla i vody, mnozí trpí kvůli špatné hygieně kožními chorobami, několik lidí kvůli děsivým poměrům spáchalo sebevraždu. Na situaci upozornil s pomocí telefonu tajně proneseného do tábora jeden zadržený uprchlík z Etiopie, napsala agentura AFP.

Organizace ochránců lidských práv Human Rights Watch se dostala k tajně pořízeným záběrům, na nichž je vidět muže v přeplněné místnosti bez oken.

Podle AFP od minulého týdne saúdskoarabské úřady konfiskují v táborech telefony a etiopští diplomaté doporučili zadrženým spoluobčanům, aby přestali o své situaci informovat. AFP svědectví získala od třech uprchlíků, z nichž jeden situaci popsal jako "peklo". V místnostech podle něj přetékají toalety, takže lidé mají kožní i jiné infekce.

Jeden z etiopských aktivistů, který je v kontaktu s uprchlíky, řekl, že někteří Etiopané jsou v táborech pět měsíců a za tu dobu nespatřili denní světlo. Nemají ani přístup ke zdravotní péči. Podle zdrojů AFP je situace špatná hlavně ve dvou centrech v jižní provincii Džizán a v jedné věznici v Džiddě.

Do Saúdské Arábie směřují několik let za prací Etiopané, kteří přijíždějí často přes válčící Jemen. Jemenští povstalečtí šíité, kteří kontrolují sever Jemenu na hranici se Saúdskou Arábií, v dubnu vyhostili z jemenského území do Saúdské Arábie několik tisíc uprchlíků. Podle informace AFP je šíité označili za lidi nakažené koronavirem. Někteří z vyhoštěných přišli o život při povstaleckých útocích na saúdskoarabský jih, jiné zabily pohraniční stráže království. Do Saúdské Arábie se dostalo několik tisíc lidí, avšak byli umístěni do záchytných táborů.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) má informaci, že Saúdská Arábie od roku 2017 vyhošťovala každý měsíc až 10 000 Etiopanů a toto tempo zmírnila až letos, kdy Addis Abeba požádala o moratorium z obav ze zavlečení koronaviru.

Jeden z uprchlíků, který přežil útok na hranici, řekl, že jeho skupina požádala saúdskoarabské pohraničníky, aby ji vrátili do Etiopie, ale Saúdští Arabové řekli, že Etiopie o navrátilce nemá zájem.