USA mají ambasádu v Jeruzalémě, desítky Palestinců byly zabity

Spojené státy oficiálně přemístily své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Stínem na tomto mezinárodně sporném kroku jsou nejméně pět desítek zabitých a stovky zraněných Palestinců při střelbě izraelských bezpečnostních sil zasahujících proti účastníkům protestů v Pásmu Gazy.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda ale považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město židovského státu.

Palestinci kvůli přesunu amerického velvyslanectví vyhlásili "den hněvu". Izraelská armáda obvinila radikální hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne, z podněcování protestů s cílem prolomit hraniční plot. Varovala proto, že proti demonstrantům, kteří se hranici pokusí překročit, použije ostrou munici.

Při střetech s izraelskými vojáky na hranici mezi Izraelem a Pásmem Gazy zahynulo 52 Palestinců včetně 14letého chlapce a invalidy na vozíčku. Jde o nejkrvavější den od války mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a židovským státem v roce 2014, píší izraelská média.

Dalších více než 2200 lidí utrpělo zranění. Izraelská armáda obvinila Hamás, které v Pásmu Gazy vládne, z podněcování protestů s cílem prolomit hraniční plot.

Palestinci v Gaze manifestují od konce března za konec blokády enklávy a za možnost vrátit se na území, která byla dříve domovem jejich předků, ale které se teď nacházejí v Izraeli. Protesty se dosud většinou konaly v pátek. Ty nejnovější se ale konají zejména v souvislosti s dnešním otevřením amerického velvyslanectví v Jeruzalémě.

Podle izraelské armády na 12 místech okolo izraelské hranice demonstruje asi 50 tisíc obyvatel Gazy. Demonstranti podle izraelských úřadů zapalují pneumatiky a házejí kameny. Armáda dostala rozkaz střílet na ty, kteří se pokusí hranici narušit. Podle úřadů jsou mezi zabitými také tři členové Hamásu, kteří se na hranici snažili odpálit výbušné zařízení. Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že jeho týmy jen za dopoledne ošetřily 390 zraněných, z toho 253 utrpělo střelná zranění, 68 se nadýchalo slzného plynu a 28 osob zranily šrapnely. Podle televizní stanice Al-Džazíra je jedním ze zraněných v Gaze i její reportér. Izrael prostřednictvím letáků Palestince varoval, že vojáci zakročí proti komukoli, kdo se pokusí dostat přes hranici.

Izrael se stal terčem mezinárodní kritiky za používání ostrých nábojů při střelbě na palestinské demonstranty. Izrael trvá na tom, že má právo se bránit, a tvrdí, že nejde o nepřiměřené reakce ozbrojených sil.

Hnutí Hamás ovládá Pásmo Gazy od roku 2007 a od té doby vedlo s Izraelem už tři války. Na hranicích s Gazou od posledního ozbrojeného konfliktu v roce 2014 přetrvával relativní klid, násilí znovu propuklo až loni v prosinci, kdy americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a uvedl, že tam bude přesunuta americká ambasáda. Hamás tehdy vyhlásil další intifádu, tedy povstání proti Izraeli. Americký úřad byl oficiálně otevřen dnes odpoledne u příležitosti 70. výročí vyhlášení nezávislého Izraele.

Proti otevření velvyslanectví USA se rovněž konal protest na okupovaném Západním břehu Jordánu, protestního pochodu se v Ramalláhu zúčastnilo několik tisíc lidí. Další protestující Palestinci házeli kameny na vojáky severně od Jeruzaléma a vojáci proti nim použili slzný plyn a ostré náboje, uvedla AP s odkazem na svědky. Další střet se podle místních zdrojů odehrál mezi Jeruzalémem a Betlémem. V těchto případech nejsou informace o případných zraněných.

"Spojené státy zůstávají plně oddány úkolu usnadnit dosažení trvalé mírové dohody," uvedl americký prezident Donald Trump v poselství reprodukovaném během slavnosti. Sám do Jeruzaléma nepřiletěl, místo sebe vyslal početnou delegaci, jejímiž členy byli prezidentův blízkovýchodní poradce a zeť Jared Kushner, jeho žena a Trumpova dcera Ivanka, ministr financí Steven Mnuchin a dvanáct členů Kongresu USA.

Palestinci ale Washingtonu nevěří, že je pro spravedlivou mírovou dohodu. Poradce šéfa palestinské samosprávy Saíb Irikát Trumpovu vládu označil za prolhanou, když svým rozhodnutím porušily slib nepřesouvat ambasádu, dokud se neuskuteční nové kolo mírových rozhovorů. Bílý dům tak už nemůže být partnerem v mírových rozhovorech s Izraelem, řekl.

Otevření americké ambasády v Jeruzalémě se zúčastnilo celé izraelské vedení v čele s předsedou vlády Benjaminem Netanjahuem. "Jaký to slavný den!" zvolal radostně premiér a poděkoval šéfovi Bílého domu "za odvahu plnit sliby".

Trump přemístění velvyslanectví oficiálně oznámil loni v prosinci. Učinil tak navzdory přesvědčení většiny států, že o statusu Jeruzaléma by mělo být rozhodnuto až po dosažení mírové dohody. K přesunu ambasády má výhrady i mnoho spojenců USA. Evropská unie chystala kritické prohlášení, jež ale zablokovala Česká republika společně s Maďarskem a Rumunskem.

Prezident Miloš Zeman krok Spojených států podporuje a opakovaně se vyslovil i pro přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Podle premiéra Andreje Babiše by Česko mělo do konce května v Jeruzalémě otevřít honorární konzulát a do konce roku Český dům, zamýšlený jako prostor pro česko-izraelskou kulturní, obchodní a mezilidskou výměnu.

