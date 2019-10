USA vyzvaly k příměří v Sýrii. Turecko to odmítlo

Turecko sdělilo Spojeným státům jasně, že v Sýrii nevyhlásí příměří a nebude vyjednávat s kurdskými bojovníky. S odvoláním na mluvčího tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana to oznámila agentura Reuters. Turecká strana tak odmítla výzvu k příměří a okamžitému ukončení bojů, kterou jí na půdě OSN adresovaly Spojené státy.

Erdogan podle mluvčího prohlásil, že turecká vojenská operace by mohla skončit "ve středu večer", pokud by se "teroristé" stáhli z pohraničí, kde chce jeho země vytvořit zónu pro bezpečný návrat syrských uprchlíků.

Turecká ofenzíva trvá osmým dnem, připravila o život sedm desítek civilistů a desítky kurdských bojovníků, kteří hájí pozice získané v bojích s islámskými radikály v oblastech na severu Sýrie obývaných hlavně Kurdy. Turecko kurdské milice označuje za teroristy.

V oblasti nyní působí také syrská a ruská armáda, které postupují spolu s arabsko-kurdskou koalicí SDF. Kurdové s Damaškem o víkendu vyjednali spojenectví.

Tureckou invazi umožnil americký prezident Donald Trump rozhodnutím ze 6. října stáhnut z pohraničních společných postů s Kurdy americké vojáky. Nyní vyzývá k příměří a jeho administrativa zavedla proti Turecku sankce. Ve středu Trump nejnovější syrskou krizi popsal jako konflikt mezi Tureckem a Sýrií, který musejí tyto země vyřešit.

"Vždy raději používám ekonomickou než vojenskou sílu. Kurdové nejsou žádní andělé. Bojovali po našem boku, zaplatili jsme jim za to hodně peněz a to je OK. Když bojovali s námi, vedli si dobře a nevedli si tak dobře, když s nám nebojovali," prohlásil prezident.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja řekl, že Turecko Rusku sdělilo, že bude respektovat územní celistvost Sýrie a že cílem je zajistit svrchovanost Sýrie.

Rada bezpečnosti OSN na středečním jednání přijala jednomyslně krátké prohlášení, v němž vyjadřuje znepokojení nad horšící se bezpečnostní situací v severovýchodní Sýrii a nad rizikem, že z věznic v Sýrii uprchnou zajatí islámští radikálové. Šlo o druhou schůzi rady od zahájení turecké ofenzívy. Americká velvyslankyně Kelly Craftová odděleně od přijatého prohlášení po jednání rady sdělila, že USA vyzvaly Turecko, aby přestalo ohrožovat civilisty, mír, regionální bezpečnost, stabilitu i kampaň proti teroristické organizaci Islámský stát a aby ukončilo ofenzívu a okamžitě vyhlásilo příměří.

Erdogan ale podle svých středečních slov trvá na tom, že boje budou pokračovat, dokud kurští bojovníci nesloží zbraně a nestáhnou se z oblastí, kde má být pohraniční bezpečnostní zóna. Turecké ministerstvo zahraničí také oznámilo, že připravuje odvetná opatření za americké sankce. Erdoganův mluvčí Ibrahim Kalin prohlásil, že Ankara jasně americkým představitelům sdělila, že Turecko nebude s kurdskými bojovníky vyjednávat a příměří nevyhlásí.