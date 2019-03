Útok na mešitu v Zélandu bude vyšetřovat zvláštní komise

Novozélandská vláda zřídí zvláštní komisi, která bude vyšetřovat pozadí teroristického útoku ve dvou mešitách ve městě Christchurch, při němž zemřelo 50 lidí. Oznámila to novozélandská premiérka Jacinda Ardernová po zasedání vlády. Podle místních médií by měla komise vyšetřovat i to, zda novozélandská tajná služba či další orgány mohly útoku zabránit.

Lidé se ptají, jak se mohl stát takový útok, při němž zemřelo 50 lidí a desítky osob byly zraněny, jak střelec mohl získat zbraně i jaká byla role sociálních sítí i tajných služeb, uvedla Ardernová.

Premiérka rovněž řekla, že ona a několik ministrů se sejdou se šéfem společnosti Microsoft Bradem Smithem, aby jednali o roli sociálních sítí v útoku.

Osmadvacetiletý Australan, který lidi v mešitách ve městě Christchurch 15. března postřílel, útok nahrával a přenášel v přímém přenosu na internetu. Uživatelé internetu video sdíleli a stahovali a sociální sítě se jej snažily co nejdříve odstranit. Na Novém Zélandě bylo šíření a držení záznamu masakru klasifikováno jako trestný čin.