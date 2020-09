Uzbečtí vyšetřovatelé odložili případ dívky, která zbila dva muže

Policie v Uzbekistánu ukončila trestní stíhání mladé ženy, která zbila dva muže poté, co ji slovně napadli. Oznámila to místní média. Případ vzbudil ve středoasijské zemi, kde obvyklejším problémem bývá násilí na ženách, mimořádnou pozornost. Za třiadvacetiletou studentku Gulsanam Aližonovovou se přimluvila řada známých osobností, včetně vlivné starší dcery prezidenta Šavkata Mirzijojeva, napsala agentura Reuters.

Aližonovové, která trénuje box, karate a taekwondo, hrozilo až pět let vězení za to, že na počátku léta zbila dva muže ve věku 30 a 33 let. Video z incidentu se objevilo na sociálních sítích a debatovalo se o něm na internetu, než policie minulý týden oznámila, že mladou ženu identifikovala a že ji stíhá za výtržnictví.

Žena se jen bránila

Tento krok vyvolal pobouření veřejnosti. Dívka tvrdila, že jen bránila svou čest, když jí jeden muž nadával za to, že je podle něj nevhodně oblečena, do šortek a trička, za které ji popadl. "Pak vypukl boj, ale já jsem se jen bránila," řekla serveru Daryo. Mladá žena dodala, že ještě více se jí dotklo, že útočník urážel její matku, která je vážně nemocná. Když útočníkovi zasadila několik úderů, pokusil se zasáhnout i jeho společník. Muže zbila a ještě jej pronásledovala, než utekl.

Řada bloggerů a osobností veřejného života, včetně prezidentovy dcery Saidy Mirzijojevové, kritizovala policii za stíhání Aližonovové a stavěla tento postup do protikladu se shovívavým přístupem k domácímu násilí, pokud se jej dopouštějí muži na ženách v této bývalé sovětské republice.

Policie počátkem tohoto týdne oznámila, že od stíhání studentky upustila, když se za Aližonovovou zaručily mládežnické organizace, a také se zřetelem na její dosud čistý trestný rejstřík, sportovní úspěchy a práci dobrovolnice.