V Austrálii zvažují omezení prodeje elektronických cigaret

Austrálie chce omezit prodej elektronických cigaret. Labouristická vláda představila soubor nejpřísnějších opatření proti tabákovému průmyslu za více než jednu dekádu. Zastavit jimi chce alarmující nárůst e-kouření mezi dospívajícími, uvedla dnes agentura Reuters. Zakázat chce například jednorázové e-cigarety. Tento druh kuřiva má být napříště k dostání už jen v lékárnách.

Australská vláda chce zakázat všechny jednorázové e-cigarety, které se často dodávají s ovocnými příchutěmi. Zakázat chce také dovoz elektronických cigaret, které nejsou na lékařský předpis, a snížit hladinu nikotinu v tomto kuřivu. Prodej e-cigaret má být určen jen osobám, které se snaží přestat s kouřením. Už v roce 2021 Austrálie zavedla prodej elektronických cigaret pouze na předpis.

"Je to stejné jako u kouření cigaret. Velké tabákové společnosti vytvořily další návykový produkt, zabalily ho do blyštivého obalu a přidaly příchutě, aby vytvořily novou generaci závislou na nikotinu," řekl dnes novinářům australský ministr zdravotnictví Mark Butler. Podle nových pravidel mají být elektronické cigarety v Austrálii k dostání jen v lékárnách, a to v "lékárenském" balení.

Kouření elektronických cigaret, jež bývá považováno za bezpečnější alternativu kouření normálních cigaret a za užitečný nástroj pro ty, kteří se pokoušejí s kouřením přestat, spočívá v zahřívání tekutiny obsahující nikotin. Kuřáci inhalují vznikající páru. Studie ale ukazují, že i závislost na elektronických cigaretách může mít dlouhodobě negativní dopad na zdraví.

Podle Butlera se elektronické cigarety v Austrálii staly volnočasovým produktem, který většinou kupují dospívající a mladí lidé. "Toto je produkt zacílený na naše děti a prodává se společně s nanuky a čokoládovými tyčinkami," upozornil ministr, podle něhož je takzvaný vaping problémem hlavně na středních školách, ale šíří se i do těch základních.

Lékaři boj australské vlády proti "vapování" vítají, vyzvali však k dalším opatřením k omezení počtu mladých lidí, kteří sahají k elektronické cigaretě.