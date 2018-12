V Hudajdá už vládne Jemen. Šíitští povstalci vyklidili přístav

Šíitští povstalci se začali stahovat ze strategického přístavního města Hudajdá na východě Jemenu, informovala agentura AFP s odvoláním na zástupce OSN. Agentura AP napsala, že Húsíové už předali kontrolu nad hlavním přístavem v Rudém moři jemenskému námořnictvu a pobřežní stráži.

Předání přístavu Hudajdá je prvním ze série opatření, na nichž se strany konfliktu domluvily v polovině prosince pod patronací OSN ve Švédsku. Jednotlivé kroky mají vést ke zvýšení důvěry a k politickému urovnání čtyřletého konfliktu mezi Húsíi podporovanými Íránem a mezinárodně uznávanou vládou, za níž od roku 2015 stojí arabská koalice v čele s Rijádem.

Zatímco povstalci kontrolují většinu severního Jemenu, včetně hlavního města Saná, jejich protivníci ovládají převážnou část jihu země, kde v přístavu Aden u Arabského moře sídlí exilová vláda.

Znepřátelené strany dodržují příměří v přístavu přes týden, čímž se podle AP uzavřely měsíce bojů o toto strategické místo. Minulý týden do města dorazila pozorovatelská mise OSN vedená nizozemským generálem Patrickem Cammaertem.

The war and blockades accelerate a man-made starvation and disease crisis in #Yemen . The great and indefatigable ⁦ @JaneFerguson5 ⁩ reports again for @NewsHour https://t.co/rAgMUr2Nct

Přístavem prochází zhruba 70 procent jemenského dovozu. Cílem dohody ze Švédska bylo mimo jiné uvolnit cestu pro humanitární dodávky a odvrátit hrozící hladomor. Válka si už vyžádala desítky tisíc životů a vyvolala hlubokou humanitární krizi. Pomoc potřebuje až 20 milionů Jemenců.

Podle dohody o příměří uzavřené 13. prosince mají obě strany 7. ledna stáhnout z Hudajdá, ale také z přístavů Sálif a Rás Ísá, své ozbrojence.

This is Alwafaa school in Taiz, or what left of it. Girls still go to study or trying to..

I can't imagine what type of truma those kids go through due to warring parties arrogance!! #Yemen#YemenCantWait



Photo: Akram Alrasni pic.twitter.com/h1NbIqqmFs