V Indii propukly násilné protesty kvůli novému náborovému systému indické armády

V severoindickém státě Bihár ve čtvrtek davy lidí při protestech proti novému systému náboru do armády zapálily železniční vagon, pálily pneumatiky a blokovaly klíčové dálnice, informuje BBC. Demonstranti požadovali zrušení reforem, podle kterých by byli vojáci najati do armády jen na čtyři roky. Policie v některých oblastech použila slzný plyn.

Vláda premiéra Naréndry Módího tento týden oznámila revizi náboru do indických ozbrojených sil, které čítají 1,38 milionu příslušníků. Novým cílem je snížit průměrný věk personálu a zmenšit výdaje na důchody. Do nového systému, který se v hindštině nazývá Agnipath neboli "cesta ohně", mají nastoupit muži a ženy ve věku od 17,5 do 21 let na čtyřleté období, přičemž pouze čtvrtina z nich bude moci zůstat déle, informovala agentura Reuters.

Dříve byli vojáci přijímáni do armády, námořnictva a letectva odděleně a obvykle až na 17 let.

Zkrácená doba služby vyvolala mezi potenciálními rekruty obavy. "Kam půjdeme poté, co odpracujeme čtyři roky?" citovala agentura Reuters jednoho z demonstrantů v bihárském okrese Džahánábád. "Po čtyřech letech služby budeme bez domova. Proto jsme zablokovali silnice," dodal.

Program se vedle nespokojenosti veřejnosti setkal i s kritikou ze strany některých armádních generálů a odborníků na obranu. Tvrdí, že reforma by mohla oslabit strukturu armády a mít vážné důsledky pro národní bezpečnost, a to zejména v době, kdy se Indie potýká s napjatou situací na hranicích se dvěma sousedy - Pákistánem a Čínou.

"Je to hloupý krok, který by mohl ovlivnit efektivitu bezpečnostních sil," říká generálmajor ve výslužbě Šjónan Singh. "Šetřit peníze je dobré, ale nemělo by to být na úkor obranných sil. Pokud půjdete do války se zkušeným vojákem, bude ho po jeho smrti schopen nahradit člověk se čtyřletým výcvikem? Takto tyto věci nefungují," sdělil BBC.

Indie, kde žije 1,38 miliardy lidí, má jednu z největších armád na světě. S 1,38 miliony příslušníků armády jsou ozbrojené síly taktéž jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v zemi. Každoročně se o armádní místa ucházejí miliony lidí. Zároveň každý rok odchází do důchodu přibližně 60 tisíc příslušníků a armáda pořádá až 100 nových náborových akcí, aby je nahradila.

V posledních letech však bylo přijímání do armády pozastaveno. Úředníci to přičítají pandemii, ale odborníci tvrdí, že armáda měla velmi napjatý rozpočet a potýkala se s modernizací.

V rámci programu Agnipath bude letos v Indii přijato 46 tisíc vojáků. Projdou šestiměsíčním výcvikem a poté budou nasazeni na tři a půl roku. Během této doby budou dostávat nástupní měsíční plat 30 tisíc rupií (9150 korun) spolu s dalšími výhodami, které se na konci čtyřleté služby, pro ty, kteří budou pokračovat, zvýší na 40 tisíc rupií (12 196 korun). Průměrný plat v Indii se letos pohybuje okolo 32 840 rupií (10 tisíc korun).