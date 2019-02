V Izraeli se před volbami mluví o osudu osad v Předjordánsku

Bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Benny Ganc, považovaný za nebezpečného soupeře premiéra Benjamina Netanjahua v nadcházejících dubnových volbách, v rozhovoru s deníkem Jediot Achronot přitakal stažení osadníků z palestinského Pásma Gazy v roce 2005. Izrael by si podle něj měl z tehdejšího rozhodnutí vzít poučení a aplikovat ho i na jiných místech. Izraelská pravice to interpretovala jako Gancův příklon ke zrušení židovských osad na palestinském Západním břehu Jordánu, kde žije téměř půl milionů Židů. Palestinská samospráva Ganzovy výroky označila za povzbudivé.

Podle průzkumů má největší naději na volební vítězství stále Netanjahuův Likud - může získat 30 ze 120 parlamentních křesel. Gancova formace je ale druhá nejúspěšnější - mohla by skončit s 24 mandáty.

Jediot Achronot celý rozhovor otiskne v pátek, ve středu byla zveřejněna zkrácená verze.

Ganc řekl, že hlavní otázka pro dosažení míru s Palestinci je bezpečnostní. "Jakákoli dohoda musí Izraeli zajistit bezpečnost. Musíme se ptát, jaké jsou naše zájmy... Musíme najít takovou cestu, kdy nebudeme kontrolovat jiný národ," řekl.

Následoval dotaz, zda tedy podporuje "něco jako stažení z roku 2005" - tedy odchod osadníků i armády z Pásma Gazy. "Rozhodlo se o tom v rámci izraelské diplomacie. Zúčastnění aktéři byli velmi oceněni za to, že dokázali předejít rozdělení národa," řekl Ganc. "Takže nelitujete, že jsme zrušili tamní osady," pokračoval tazatel.

"Bylo to legální, schválila to izraelská vláda a provedla armáda a osadníci. S velkou bolestí, ale dobře. Musíme se z toho poučit a použít to na jiných místech," dopověděl Ganc.

Strana Likud to komentovala jako Gancovo přiznání, že bude prosazovat jednostranné stažení z okupovaného Západního břehu Jordánu. Likud i Netanjahu jsou zastánci rozšiřování osad. "Říkali jsme to, Ganc sestaví s pomocí parlamentního bloku opírajícího se o arabské poslance levicovou vládu," uvedl Likud.

Ministr školství a rozhodný zastánce osidlování západního břehu Židy Naftali Bennett obvinil Gance z "úmyslu vyhnat Židy z jejich domovů v rámci jednostranného stažení z Judeje a Samaří", což je historické označení západního břehu.

Mluvčí palestinské samosprávy Nabíl abú Rudajná Gancova slova považuje za povzbudivá v "případě, že Ganc (ve volbách) uspěje a svůj názor nezmění".

Z pohledu izraelské pravice po stažení z Pásma Gazy následoval vzestup palestinského radikálního hnutí Hamás, které nyní pásmu vládne a s Izraelem svedlo tři války.

Ganc se v Izraeli těší oblibě a jeho nově založená strana Nezlomný Izrael dala najevo, že by Ganc na západním břehu postupoval odlišně, než jako tomu bylo v roce 2005. "O evakuaci osad se nebude rozhodovat jednostranně," uvedla strana v prohlášení. Agentura Reuters to interpretuje jako záměr vyjednat případný přesun osadníků s Palestinci. Strana také ujistila, že Ganc zachová nediskutovatelné bezpečnostní záruky.