V Japonsku přibylo zřejmě kvůli pandemii 8000 sebevražd, uvádí studie

Pandemie covidu-19 vedla v období od března 2020 do června letošního roku zřejmě k 8000 sebevraždám nad rámec toho, kolik by se jich v daném období předpokládalo bez šíření koronaviru. S odvoláním na studii vědců o tom ve středu informovala tisková agentura Kjódó.

Výzkumníci zaznamenali nejvyšší nárůst počtu sebevražd mezi ženami ve věku od 20 do 30 let. Svůj život ukončilo podle vědců také relativně mnoho žen mladších 19 let.

"Ženy, které mají více nepravidelných zaměstnání než muži, bývají ekonomicky více zasaženy," uvedl jeden z autorů studie a profesor Tokijské univerzity Taisuke Nakata. Naznačil, že k nárůstu počtu sebevražd v Japonsku přispívá právě finanční tíseň.

Dopad pandemie covidu-19 nicméně zůstává nejasný. Panuje přesvědčení, že v Japonsku jsou jedním z faktorů ovlivňujících počet sebevražd ekonomické potíže - počet úmrtí má tendenci růst, když roste míra nezaměstnanosti, uvádí Kjódó.

Tým výzkumníků odhadl předpokládaný počet sebevražd v daném období na základě minulých trendů a zohlednil výkyvy v zaměstnanosti, přičemž tento počet porovnal se skutečným počtem, uvedla agentura. Výsledkem bylo podle vědců pravděpodobné zvýšení počtu sebevražd o 8088.

Ačkoliv vládní údaje ukazovaly, že počet sebevražd v zemi od roku 2010 klesal o 500 až 3000 ročně, v roce 2020 se tento trend obrátil.