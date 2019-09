V Jižní Koreji řádil tajfun Lingling, připravil o život tři lidi

Tajfun Lingling v Jižní Koreji připravil o život tři lidi, desetitisíce domácností zůstaly po řádění živlu bez proudu a zrušeny byly na dvě stovky letů. Mnohem větší škody by však tajfun podle meteorologů mohl napáchat v sousední Severní Koreji, nad níž se posunul v sobotu večer místního času (odpoledne SELČ). Panují obavy, že bouře by mohla zničit velkou část tamní úrody, což by v zemi způsobilo vážný nedostatek potravin, napsala agentura AP.

Tajfun Lingling jako první zasáhl v noci na sobotu ostrov Džedžu na jihu země a pak se pohyboval podél západního pobřeží poloostrova. Zpočátku ho doprovázel vítr až o rychlosti 196 kilometrů v hodině. Korejská meteorologická služba uvedla, že šlo o pátý nejsilnější tajfun v zemi od roku 1959.

Podle korejského ministerstva vnitra a bezpečnosti tajfun způsobil výpadek dodávek elektřiny ve 161 tisících domácnostech, popadaly stovky stromů a vážné problémy mělo i mezinárodní letiště v Inčchonu. Celkem se během dne muselo zrušit na 200 letů.

Hranice Severní Koreje tajfun překročil zhruba ve 22.00 místního času (kolem 15.00 SELČ), po přechodu nad pevninu vítr zeslábl na 105 kilometrů za hodinu. Podle meteorologů by tajfun měl plnou silou zasáhnout metropoli Pchjongjang, proto se severokorejské úřady na jeho řádění připravují.

V pátek vůdce KLDR Kim Čong-un osobně předsedal mimořádnému jednání vlády a vyčetl zodpovědným úředníkům nedostatečná preventivní opatření. Podle agentury KCNA je pro Severní Koreu prioritou ochrana vodních nádrží a úrody, protože země trpí trvalým nedostatkem potravin.

Severokorejské úřady letos uvedly, že zemi sužuje nejhorší vlna sucha za posledních 37 let. Podle OSN nyní v KLDR potřebuje naléhavou potravinovou pomoc až deset milionů lidí, tedy 40 procent populace. Vážné poškození suchem postižené úrody by mohlo situaci ještě podstatně zhoršit a zemi může hrozit hladomor. Kvůli hladomoru v KLDR v polovině 90. let zemřely pravděpodobně statisíce lidí.