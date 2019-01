V seznamech voličů jsou i dávno mrtví, upozornila turecká opozice

Turecká opozice před blížícími se místními volbami upozornila na obrovské nesrovnalosti v seznamech voličů, kde jsou podle ní registrováni i dávno mrtví lidé nebo tisíce osob žijících údajně na stejné adrese. Zástupci tří opozičních stran agentuře Reuters řekli, že problémy s voličskými seznamy jsou zejména v okrscích, kde při minulých volbách vládní Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) zvítězila jen malým rozdílem. Místní volby se v Turecku budou konat v březnu a očekává se, že jejich výsledky budou těsné.

Podle dosavadních průzkumů se zdá pravděpodobné, že strana prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana může v komunálních volbách v některých regionech ztratit svou dosavadní převahu. Týká se to mimo jiné metropole Ankary. AKP turecké politice dominuje od roku 2002, lidé ji ale možná budou chtít potrestat kvůli citelným hospodářským problémům země, a tak má opozice historickou šanci uspět.

Zástupci Lidové republikánské strany (CHP), prokurdské Lidové demokratické strany (HDP) a Strany dobra (Iyi Parti) tvrdí, že v seznamech voličů pro místní volby jsou dalekosáhlé nesrovnalosti. Onursal Adigüzel z CHP například mezi registrovanými voliči našel 6389 osob starších než 100 let, a to třeba včetně muže, kterému by podle záznamů mělo být 165 let. Další problémy podle něj vyplývají z toho, že na některých adresách jsou hlášeny až stovky lidí a někteří voliči mají jako místo bydliště uvedenou trvalou adresu shodnou s adresou stávajících zastupitelů.

Opozice už se obrátila se stížností na tureckou volební komisi (YSK). Jen zástupci Strany dobra u komise zpochybňují na 126 tisíc voličských záznamů. Desítky tisíc námitek mají i zbylé opoziční strany.

Vládní strana AKP odmítla, že by s falšováním nebo manipulacemi měla cokoli společného, jak opozice naznačuje. "Opoziční strany se snaží vytvořit dojem, že to organizujeme. My jsme ale tou největší obětí," řekl zástupce AKP Recep Özel. Podle něj budou kvůli chybám v seznamech tratit všechny strany.