V Suchumi demonstruje opozice

Za "pokus o státní převrat" označila ve čtvrtek kancelář prezidenta separatistické Abcházie vření v Suchumi, kde opoziční demonstrace vyústila ve vylomení dveří prezidentské kanceláře a výzvy k odstoupení šéfa státu. Uvedla to ruská agentura Interfax. Opozice se domáhá vyhlášení nových voleb hlavy státu. Nejvyšší soud mezitím podle agentury TASS přivolil k tomu, že znovu a s novými soudci posoudí stížnost opozičního kandidáta proti výsledku prezidentských voleb. Stát se tak má do dvou měsíců.

"Pokládáme to, co se děje, za pokus o státní převrat. Úřady dělají vše, co je v jejich silách, aby dění udržely v ústavním rámci," uvedla prezidentská kancelář. Podle Interfaxu na demonstraci dorazila asi tisícovka přívrženců opozičních stran. Ozbrojené síly prohlásily, že do sporu nezasáhnou.

Separatistické provincie Abcházie a Jižní Osetie se s ruskou pomocí na začátku devadesátých let odtrhly od Gruzie. Rusko jejich nezávislost uznalo po pětidenní válce s Gruzií v srpnu 2008. Příkladu Moskvy následovaly ještě Venezuela, Nikaragua, Nauru a nakonec i Sýrie. Oba separatistické regiony představují asi dvacet procent území Gruzie. Po ukončení konfliktu v nich Rusko zřídilo stálé vojenské základny. Tbilisi označuje obě provincie za území okupované Ruskem.

Loni v září se ve druhém kole abcházských prezidentských voleb rozhodovalo mezi stávající hlavou státu Raulem Chadžimbou a opozičním kandidátem Alchasem Kvicinijou. Výsledek v podobě znovuzvolení Chadžimby pak odmítl opoziční politik uznat. Ruský tisk hlasování označoval za nejnepředvídatelnější v dějinách Abcházie.

O tisíc hlasů více

Chadžimba byl vyhlášen prezidentem i přes námitky oponentů. Podle volební komise získal o tisíc hlasů více než jeho vyzyvatel. Komise současně odmítla žádost devíti stran a spolků prohlásit volby za neplatné, protože podle výsledků žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů.

Pro Chadžimbu podle těchto výsledků ve druhém kole hlasovalo 39 741 voličů (47,38 procenta z odevzdaných hlasů), pro opozičního politika 38 742 (46,19 procenta). Volební účast dosáhla téměř 66 procent.

Vyzyvatelem Chadžimby se původně měl stát společný opoziční kandidát Aslan Bžanija, ale ten musel být na jaře kvůli prudkému zhoršení zdraví hospitalizován v Moskvě. Opoziční politici a Bžanijovi příbuzní tvrdí, že mohl být otráven.