Ve Vietnamu padly tresty v případu 39 udušených migrantů

Ve Vietnamu odsoudili sedm lidí v případu 39 vietnamských migrantů, kteří se v říjnu loňského roku udusili při cestě do Británie. Uvedla to agentura AFP. Muži ve věku 26 až 36 let byli odsouzeni za napomáhání nelegální migraci. Jde o první rozsudky, jež padly v případu, který otřásl britskou i vietnamskou veřejností.

Soud v provincii Ha Tinh vynesl podmíněné i nepodmíněné tresty v rozsahu dvou a půl až sedmi a půl roku odnětí svobody za podíl na organizaci nelegální migrace a sítě převaděčů.

"Upřímně nechci, aby obžalovaní dostali dlouhé tresty odnětí svobody, protože vím, že šlo pouze o nehodu," řekl agentuře Reuters otec jedné z obětí.

Soud se odehraje i v Londýně

Další rozsudky zřejmě padnou v Londýně. Na 5. října je v tomto případu naplánováno hlavní líčení s britskými a irskými obžalovanými. K zabití 39 migrantů se už přiznali řidič kamionu Maurice Robinson a přepravce Ronan Hughes. Další muž se přiznal k účasti na organizaci nelegální přepravy vietnamských migrantů.

V souvislosti s případem bylo v květnu zadrženo v Belgii a ve Francii 26 lidí. Vyšetřovatelé se domnívají, že jsou součástí sítě převaděčů, která organizuje nelegální migraci z chudých částích Vietnamu do západní Evropy.

Těla 39 lidí se našla 23. října 2019 v chladírenském kontejneru, který byl zaparkován v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Kontejner se dostal do Anglie z belgického přístavu Zeebrugge. Nejstarší z obětí bylo 44 let, dvěma nejmladším chlapcům 15 let. Mezi mrtvými bylo 31 mužů a osm žen. Podle vyšetřovatelů zemřeli Vietnamci kvůli nedostatku kyslíku a kvůli přehřátí v uzavřeném prostoru.