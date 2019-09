Vegance vadí grilování a kouření sousedů. Soud se jich zastává

Vůně masa a ryb byla pro ni natolik nesnesitelná, až se veganka rozhodla, že své sousedy zažaluje. Správní soud v západní Austrálii ale dal za pravdu druhé straně. Přesto žena hodlá dál právně bojovat. Stěžuje si na to, že sousedé produkují příliš silné pachy z toho, jak vaří a mimo to ji navíc obtěžují cigaretovým kouřem, škrábají židlemi o beton a jejich děti hrají doma basketbal. Zprávu přinesl server The Guardian.

Cily Cardenová z Perthu už toho má dost. Její trvalý spor se dvěma různými sousedy zašel tak daleko, že ji podle ní okradl o kvalitní život. Sousedé jí prý dělají samé naschvály. "Nemohu si užívat na svém dvorku, nemohu tam jít. Jediné, co tam totiž cítím, jsou ryby," řekla pro televizi Nine.

Kromě zápachu ryb a grilovaného masa jí rovněž vadí kouř z cigaret a děti, které neustále bouchají basketbalovým míčem. "Všude to vibruje. Je to devastující. Nejsem schopná se vyspat," stěžuje si. Celou věc řeší už přes dva roky. Neúspěšně. Odvolala se až k nejvyššímu soudu. Ten ovšem rovněž dal za pravdu sousedům.

Ti se k případu nechtějí příliš vyjadřovat, uvedli pouze, že chtějí mít klid. Jeden ze sousedů, který nechtěl uvádět své jméno, ukázal, že ze dvorku odstranil gril a dětem přikázal, aby si s basketbalovým míčem přestaly hrát. Druhý soused, jenž si rovněž přál zůstat v anonymitě, řekl: "Požadavky paní Cardenové se ukázaly jako nepřiměřené a ve skutečnosti šly proti ostatním majitelům v okolí, kteří si nemohli na svých pozemcích přijatelným a přiměřeným způsobem užívat."

Nejvyšší soudce Peter Quinlan minulý měsíc zamítl odvolání Cardenové, která řeší spor soudně už od srpna 2017. Potom, co zvážil veškeré dostupné důkazy a svědectví, tak neshledal, že "existuje sporný případ, že by předchozí soudní tribunál popřel procesní spravedlnost paní Cardenové či by jednal v její nevýhodě, aby jí tím způsobil justiční omyl".

"Paní Cardenová dostala spravedlivou příležitost k předložení svého případu a byla srozuměna s tím, že předchozí soud vedl řízení spravedlivě a přiměřeně," uvedl soudce Quinlan ve svém rozsudku a všechny zainteresované strany vyzval k tomu, aby "svou značnou energii raději směřovali k vyřešení svých rozdílných názorů, jak nejlépe dokážou".