Velkolepé indické plány: člověk ve vesmíru a nový zdravotní systém

Indie zahájí svou první misi do vesmíru s lidskou posádkou do roku 2022 a příští měsíc zavede systém zdravotní péče pro chudší polovinu obyvatelstva země. Podle agentury Reuters to ve slavnostním projevu při příležitosti Dne nezávislosti řekl indický premiér Naréndra Módí.

Šlo o jeho poslední projev před parlamentními volbami, které se budou konat na počátku příštího roku a v nichž bude usilovat o získání druhého premiérského mandátu. Módí se proto ve vystoupení před Červenou pevností v metropoli Dillí pokusil vyzdvihnout dosavadní úspěchy vlády, jejíž působení však provázejí obavy z růstu nezaměstnanosti a násilí proti muslimské menšině v Indii.

Premiér v první řadě apeloval na národní hrdost, když ohlásil ambici definitivně zařadit Indii mezi ostatní vesmírné velmoci, tedy USA, Rusko a Čínu. "Indie je hrdá na své vědce, kteří vynikají ve svém výzkumu a kteří jsou v čele na poli inovací," prohlásil Módí před davem několika desítek tisíc lidí. "V roce 2022 nebo - pokud to bude možné - i dříve, rozvine Indie svou vlajku ve vesmíru," dodal.

With the youth of India. Their smiles, warmth and positivity are a source of great strength. #IndependenceDayIndia pic.twitter.com/EMCmhV8RIw

Indie je v dobývání vesmíru již dlouhodobě aktivní. Několik měsíců po předchozích volbách v roce 2014 se Indie stala prvním asijským státem, který podnikl misi na Mars, na jehož oběžnou dráhu dopravil vesmírnou sondu. S rozpočtem 74 milionů dolarů (nyní 1,7 miliardy korun) dosáhla mise nižších nákladů než hollywoodský trhák Gravitace.

Inspirace Obamou

Druhým zásadním bodem premiérova projevu se stalo téma nepoměrně důležitější pro život běžných občanů: zavedení systému zdravotní péče pro půl miliardy nejchudších Indů, kteří na lékařskou pomoc nejsou s to kvůli svým nízkým příjmům dosáhnout. Indický stát má v systému, který dostal přezdívku Modicare (po vzoru Obamacare po předchozím prezidentovi USA Baracku Obamovi), vyčlenit 500 tisíc rupií (přes 160 tisíc korun) ročně na osobu na léčbu vážných onemocnění.

Ve svém 80minutovém projevu Módi zdůraznil, že za působení jeho vlády se zrychlilo tempo výstavby dálnic, elektrifikace vesnic a zřizování veřejných toalet. Po počátečních potížích si podle premiéra podnikatelská vrstva zvykla na zavedení jednotné daně na zboží a služby. "Chceme pokročit ještě dál. Nepřipadá v úvahu se zastavit či jen polevit uprostřed cesty," řekl Módí, který si navzdory snahám opoziční kongresové strany uchovává v předvolebních průzkumech vysoké preference.

Loni Módího Indická lidová strana (BJP) zvítězila s převahou v regionálních parlamentních volbách v šesti ze sedmi indických států, kde se hlasovalo. Opoziční Indický národní kongres (INC) vyhrál pouze v jediném státě, v Paňdžábu.

India is growing, progressing and getting clean. From fragile five to one of the most important strategist and performer, #NewIndia is taking shape. Health care is getting cheaper, people from BPL are rising above poverty line. #72ndIndependenceDay #IndependenceDayIndia pic.twitter.com/ip6KgBfJWL