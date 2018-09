Vesnice zakáže vlastnit kočky. Hubí chráněné ptáky a savce

Milovníci koček už budou mít na Novém Zélandu pravděpodobně smůlu. Místní samospráva se chystá spustit radikální plán a ve vesnici Omaui tyto mazlíčky omezit. Majitelé tak budou muset své čtyřnohé kamarády zaregistrovat na úřadech a opatřit čipem, čas na to mají do konce října. Když jim ale zvíře zemře, už si nebudou moci opatřit nové. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Domácí kočky jsou údajně zodpovědné za úmrtí miliardy ptáků a dalších zvířat, přičemž některé z nich patří mezi ohrožené druhy. "Kočky se dostanou poměrně snadno do každého křoví a na stromy, kde potom loví velmi vzácné druhy ptáků a jiných zvířat," vysvětluje ekolog Ali Meade a dodává, že nadělají mnoho škod. "Vaše kočka si stále bude moci dělat, co chce, i po čipování a registraci. Jen už si po její smrti nemůžete pořídit novou," popisuje Meade.

Nové nařízení se ale nelíbí místním obyvatelům, zejména majitelům těchto domácích mazlíčků. "Nejdříve měla přijít nějaká iniciativa a kočky regulovat, oni je ale rovnou zakazují," říká rozhořčeně Nico Jarvisová, která chová tři kočky. Ty jí pomáhají hubit hlodavce. Právě krysy a potkani velmi sužují místní obyvatele a kočka je jediný způsob, jak si je držet dál od svého obydlí. "Pokud ji nemohu mít, tak snad ani nemá smysl, abych dál bydlela ve svém domě," argumentuje žena.

Jedině na vodítku

Podle obyvatel vesnice navíc škody nepáchají tolik kočky jako spíš lidé a auta. "Není to o tom, že bychom nesnášeli kočky, jenom si přejeme zachovat v naší oblasti chráněné druhy zvířat," upřesňuje John Collins z místní environmentální organizace Omaui Landcare Charitable Trust. Současně je Collins přesvědčen, že by se měli zamyslet sami chovatelé, jak přistupují ke svým mazlíčkům. Zvířata by měla být podle něj vykastrovaná a žít pouze v domácím prostředí, kde si budou hrát s hračkami. Ven mají chodit jenom na vodítku.

Podobné debaty se vedou také v Austrálii či v USA. Například ve Spojených státech žije asi 86 milionů koček. Konzervativní vědci dokonce zařazují kočky žijící venku, včetně těch divokých, mezi sto nejvíce invazivních druhů na zemi.