Vězněný Čech se vyhnul deportaci z Nového Zélandu

Jedním z důvodů, proč se novozélandský ministr pro přistěhovalectví Iain Lees-Galloway původně rozhodl udělit povolení k pobytu českému občanovi Karlu Šroubkovi, který si v zemi odpykává trest za pašování drog, byla písemná přímluva jeho někdejší ženy. V úterý o tom informoval portál stuff.co.nz, který rovněž zveřejnil nahrávku telefonátu Šroubka s bývalou ženou. Ze záznamu je podle serveru patrné, že Šroubek na exmanželku, jejíž identita zveřejněna nebyla, vyvíjel značný tlak.

Ministr za svůj postup čelil kritice, proto se rozhodl případ znovu přezkoumat a své dřívější rozhodnutí odvolal. Lees-Galloway dopis, ve kterém se bývalá žena přimlouvá, aby mohl na Novém Zélandu zůstat, označil za jeden z několika příkladů v takřka 400stránkové složce, který hovořil pro Šroubkův prospěch. Dodal, že obzvláště dopisu přikládal velkou váhu, neboť exmanželka Šroubka vysoce hodnotila a uváděla, že i když jsou odloučeni, dále ho psychicky i finančně podporuje.

Ze zveřejněného záznamu, který v květnu pořídila vězeňská služba, však vyplývá, že Šroubek se ženou hovoří velmi rozzlobeně, neboť nechce splnit, co dříve slíbila. V jedné chvíli se jí ptá, zda ho chce nechat udělat nějakou hloupost. "Chceš, abych poslal někoho, kdo si s tebou promluví, protože se chováš šíleně?" řekl Šroubek.

Žena podle stuff.co.nz tvrdí, že ji Šroubek přinutil napsat dopis, ve kterém mu vyjádřila podporu, a chtěl ho také vidět, ale ona mu ho ukázat odmítla.

Šroubek přijel na Nový Zéland v roce 2003 jako 22letý se zfalšovaným cestovním pasem svého kamaráda. Úřadům na Novém Zélandu řekl, že byl v Praze téhož roku svědkem incidentu, při němž byl zastřelen člověk. Tvrdil přitom, že jako svědkovi vraždy jemu i jeho rodině vyhrožovala dvojice policistů, kteří po něm chtěli, aby vypovídal lživě a tím pomohl vyváznout hlavnímu podezřelému. To prý byl důvod jeho odchodu z Česka.

Jako Ján Antolík se Šroubek posléze stal na Novém Zélandu úspěšným podnikatelem a také kickboxerem světové třídy. Novozélandský server stuff.co.nz ale připomněl, že Šroubek se také v posledních 15 letech několikrát dostal do konfliktu s novozélandskou policií a čelil několika obviněním v souvislosti s únosem, drogami a loupeží. Byl ale buď zproštěn viny, nebo jeho obvinění bylo zrušeno.

Že Šroubek žije pod falešnou identitou na Novém Zélandu, zjistily české úřady v roce 2009. Tehdy česká pobočka Interpolu informovala novozélandské úřady o jeho pravé totožnosti a vydala na Šroubka zatykač v souvislosti s vyšetřováním zmíněné vraždy. Místo vyhoštění ho ale soudce v roce 2012 vzhledem k úspěšnému začlenění do novozélandské společnosti osvobodil a dal mu podle novozélandského tisku "druhou šanci".

V červnu 2016 byl Šroubek na Novém Zélandu odsouzen k pěti letům a devíti měsícům vězení za dovoz drog, jejichž cena by na černém trhu činila 375 tisíc novozélandských dolarů (5,5 milionu Kč).

Původně měl být Šroubek po odpykání trestu v roce 2022 vyhoštěn do Česka, to změnilo koncem října rozhodnutí ministra pro přistěhovalectví, které ovšem ministr opět zrušil. Pokud se nic nezmění, měl by se Šroubek za čtyři roky vrátit do Česka. Čech však s deportací nesouhlasí a v otevřeném dopise upozorňuje na to, že jeho život bude ve vlasti v ohrožení. Vyzval také opozičního poslance Marka Mitchella, který tvrdě kritizoval původní rozhodnutí ministra pro přistěhovalectví, aby se u někdejší političky Hany Marvanové či nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana informoval na rozsah korupce v řadách policie i justičního systému.