VIDEO: Okupovaný parlament? Policie tvrdě zasáhla

Dvaadvacáté výročí předání Hongkongu pod čínskou správu dnes doprovázely další protesty proti politickým poměrům v autonomním regionu a proti návrhu zákona umožňujícího vydávání osob k trestnímu stíhání do pevninské Číny. Zatímco více než 100.000 lidí pokojně demonstrovalo v parku v centru města, skupina výtržníků ve večerních hodinách postupně prorazila kovovou bránu a skleněný vchod budovy parlamentu a tisíce demonstrantů poté areál několik hodin okupovaly. Policie po půlnoci místního času téměř všechny rozehnala i za použití slzného plynu.

Uvnitř parlamentu protestující ničili obrazy politiků a sprejovali na zdi politické slogany o extradičním zákonu nebo o demokratických volbách správců autonomního regionu. Obsadili také hlavní zasedací sál, kde byla následně rozvinuta vlajka z dob koloniální nadvlády se symbolem Spojeného království.

Podle agentury AP tato výrazná eskalace v chování demonstrantů svědčí o jejich rostoucí frustraci ohledně přístupu hongkongské vůdkyně Carrie Lamové. Ta po vypuknutí vlny protestů oznámila, že projednávání kontroverzního zákona o vydávání podezřelých se přerušuje, jeho odpůrci ale požadují jeho definitivní stažení. Na dnešních protestech opět zaznělo i volání po rezignaci Lamové či po nezávislém vyšetření možné policejní brutality při červnových protestech.

"Nesouhlasím s tím, abychom se uchylovali k násilí," řekla agentuře AFP 24letá účastnice okupace parlamentu. Vláda ale podle ní svým jednáním nedává lidem jinou možnost. "Nemůžeme dělat nic jiného než bojovat. Jsme mladí, a proto se nebojíme. Víme, že porušujeme zákony, ale nemáme na vybranou," dodala.

Okupaci sídla zákonodárného sboru ukončil zhruba po třech hodinách půlnoční zásah stovek policejních těžkooděnců. Do davu před budovou vypálili několik dávek slzného plynu, načež demonstranti začali rychle prchat, a to nejen venku, ale také z budovy parlamentu. Policie poté začala areál procházet, nebylo však jasné, kolik demonstrantů tam ještě zůstávalo, zdali došlo na zatýkání či zda byl někdo při zásahu zraněn.

Dnešního pokojného protestu proti politické situaci se podle policejního odhadu zúčastnilo 190.000 lidí, organizátoři hovoří dokonce o 550.000 účastnících. Vlna manifestací v Hongkongu trvá už několik týdnů, přičemž jednoho z červnových protestů se podle organizátorů zúčastnily dva miliony lidí.

Správkyně Lamová dnes prohlásila, že vláda potřebuje změnit styl vládnutí, aby byla vstřícnější a otevřenější. Zároveň slíbila, že se toho bude dělat víc pro mladé. Výročí konce britské nadvlády a přechod pod správu Pekingu si dnes připomínala na oficiálním ceremoniálu společně s dalšími představiteli Hongkongu i pevninské Číny.

Akce se letos netradičně uskutečnila v rozsáhlém konferenčním centru a nikoli venku, což hongkongská vláda zdůvodnila nepříznivým počasím. Lamová se na veřejnosti objevila poprvé po téměř dvou týdnech.

Evropská unie dnes v reakci na napětí v Hongkongu vyzvala ke zdrženlivosti a ke snaze najít východisko prostřednictvím dialogu. "Dnešní počínání malé skupiny lidí, kteří se pokusili násilně vniknout na půdu Legislativní rady, nereprezentují drtivou většinu demonstrantů, která při opakovaných protestech vystupuje pokojně," dodala v prohlášení kancelář šéfky unijní diplomacie Federiky Mogheriniové.

Police continue to fire tear gas to disperse the crowd in the heart of #HongKong pic.twitter.com/qy2pKFDfOP