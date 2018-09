VIDEO: Tuleň mrštil kajakáři chobotnici do obličeje

Nevšední zážitek prožili rekreační kajakáři u pobřeží Kaikoura na Jižním ostrově Nového Zélandu, kam chodí pravidelně sledovat tuleně. Tentokrát se jim však podařilo kamerou zachytit něco jedinečného. Na jednoho kajakáře totiž "zaútočil" tuleň; vynořil se z vody a mrštil mu do obličeje chobotnici. Rozhovor s kajakáři o jejich zážitku přinesl server CNN.

Kyle Mulinder společně se svými kamarády pořizoval z kajaku záběry tuleňů. Náhle se však stalo něco neočekávaného. Na Mulinderův dvoukajak vyskočil tuleň a před obličej mu hodil ulovenou chobotnici.

"Byl to krásný den. Plavali tam tuleni nebo polehávali na kamenech a užívali si slunce. Pár jich potom připlavalo k nám, podle všeho hledali potravu. Jeden z nich připlaval přímo před nás, držel v tlamě chobotnici. Pokoušel se jí ukousnut chapadlo, ale ona se náhle vymrštila a plácla Kylea do tváře," popsal celou situaci Mulinderův kamarád Taiyo Masuda, který s ním v kajaku seděl a celou situaci natočil.

"Hodně jsme se nasmáli. Jsme dobrodruzi, ale tohle nevidíme každý den. Tak úžasný moment!" rozplýval se Masuda v rozhovoru pro CNN. Vyplašená chobotnice se přilepila zespodu na dno kajaku a teprve za chvíli se ji Mulinderovi podařilo pádlem sundat. Mezitím odpluli i tuleni.

"Bylo to překvapivé, stalo se to hodně rychle. Na obličeji jsem ještě dlouho cítil všechny části té chobotnice," svěřil se se svými dojmy Mulinder. "Nevím, kdo byl překvapen více. Jestli tuleň, chobotnice, nebo já." Masuda později video sdílel na svém Instagramu, a to se samozřejmě okamžitě stalo hitem.