VIDEO: Záchranáři vysvobodili z jeskyně všech 13 lidí

Ze zatopené jeskyně v Thajsku se záchranářům podařilo vysvobodit všech 12 chlapců i jejich fotbalového trenéra, kteří tam uvázli před více než dvěma týdny. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na elitní jednotku thajského vojenského námořnictva. Čtyři mladí sportovci byli zachráněni v neděli, další čtveřice byla z jeskynního komplexu evakuována v pondělí a poslední pětici dostal tým potápěčů ven v úterý.

Mladí sportovci s trenérem uvázli více než čtyři kilometry od ústí jeskyně 23. června, kdy je v podzemí uvěznila stoupající voda. Záchranáři fotbalisty objevili 2. července, od té doby je zásobovali potravinami a připravovali evakuaci. Ta je velmi náročná, neboť část trasy musejí děti zvládnout pod vodou.

Záchranná akce, které se přímo účastní 19členný tým, začala dnes krátce po 10.00 místního času (5.00 SELČ). Pondělní evakuace trvala zhruba deset hodin.

