VIDEO: Záchranná akce pokračuje. Potápěči evakuují další chlapce

Potápěči v Thajsku zahájili druhou fázi záchranné operace, jejímž cílem je vysvobodit mladé fotbalisty a jejich trenéra ze zatopeného jeskynního komplexu, v němž před více než dvěma týdny uvázli. První čtyři chlapci byli vyproštěni v neděli, osm dalších hochů ve věku mezi 11 a 16 lety a 25letý trenér v jeskyni na severu země zůstávají.

"Kolem 11.00 místního času (06.00 SELČ) jsme tým (potápěčů) poslali znovu dovnitř. Doufáme, že během několika hodin budeme mít dobré zprávy ," prohlásil šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón. Podle něj by měla být druhá fáze operace dokončena do 21.00 místního času.

Skupina sportovců se nachází více než čtyři kilometry od ústí jeskyně. Některé úseky trasy jsou po odčerpání vody schůdné pěšky, nejméně kilometrový úsek musela ale první čtveřice hochů s potápěči v neděli překonat pod hladinou.

BREAKING: A fifth boy has been rescued from a cave in Thailand -- the first after operations resumed on Monday, eyewitness says.



