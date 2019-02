Vůdce KLDR přijede do Hanoje dva dny před summitem s Trumpem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přicestuje do vietnamské metropole Hanoje dva dny před summitem s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na informaci ze tří zdrojů detailně obeznámených s harmonogramem Kimovy cesty do Vietnamu. Druhý summit Kima s Trumpem po jejich historickém prvním setkání v Singapuru v červnu loňského roku se bude konat 27. a 28. února.

Podle zdrojů Reuters, které s poukazem na citlivost a utajování obklopující aktivity severokorejského vůdce požadovaly zachování anonymity, přijede Kim Čong-un do Hanoje 25. února.

Před summitem s Trumpem se Kim sejde s vietnamským prezidentem a generálním tajemníkem vládnoucí Komunistické strany Vietnamu Nguyen Phu Trongem a dalšími vietnamskými oficiálními představiteli. Navštíví také přístavní město Hai Phong a průmyslové město Bac Ninh.