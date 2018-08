Vyjednávání o míru v Pásmu Gazy. Zasáhne do nich i Izrael

Do palestinského Pásma Gazy přijeli k jednání politického vedení radikálního hnutí Hamás i jeho exiloví členové, včetně druhého nejvyššího šéfa hnutí Sáliha Arúrího, který pobýval v exilu osm let. Dorazili v noci na pátek z Egypta, který se snaží o dohodu mezi Hamásem a palestinskou stranou Fatah a o příměří mezi Hamásem a Izraelem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu kvůli vývoji v Gaze svolal na neděli mimořádné zasedání vlády a zrušil cestu do Kolumbie plánovanou na příští týden.

V Káhiře před několika dny jednal také blízkovýchodní zmocněnec OSN Nikolaj Mladenov, který označil rozhovory za "pozitivní" a vyjádřil naději ohledně příměří mezi Izraelem a Palestinci. Mladenov jednal v předchozích dnech mimo jiné se zástupci Hamásu i s izraelským premiérem Netanjahuem.

Hnutí Hamás podle agentury AP uvedlo, že jde o první jednání celého jeho politického vedení po dlouhé době v Gaze a že dostalo záruky od Izraele stran Arúrího bezpečnosti. Izraelská vláda totiž považuje tohoto stoupence tvrdé linie za zločince a viní ho z řady útoky proti Izraeli.

Nynější jednání zprostředkovaná Egyptem mají uklidnit situaci v Pásmu Gazy, na jehož hranicích si protesty proti Izraeli vyžádaly od konce března životy na 155 Palestinců a jednoho izraelského vojáka. Protesty vypukly v souvislosti se 70. výročím založení státu Izrael jako demonstrace za právo Palestinců vrátit se na území, která kdysi obývali.

Palestinci protestují i proti blokádě Pásma Gazy, kterou Izrael a Egypt zavedly v roce 2007 poté, co oblast ovládlo hnutí Hamás. Blokáda a konflikt Hamásu s Izraelem způsobily ekonomickou krizi na tomto území. Při protestech někteří Palestinci hází na izraelské vojáky na hranici kameny a posílají na izraelské území balonky se zapálenými hořlavinami. Vojáci reagují palbou ostrými náboji, za což je kritizovala i OSN.

Jednání v Káhiře se účastnili také zástupci strany Fatah, která vládne na Západním břehu Jordánu a která se snaží Hamás přesvědčit, aby ji předal administrativní kontrolu nad Pásmem Gazy. Podle deníku The Jerusalem Post ale není jasné, zda se zástupci znesvářených palestinských stran v Káhiře setkali. Podle nepotvrzených zpráv některých arabských médií by jejich delegace měly opět jet do Káhiry o víkendu.

Hamás a Fatah podepsaly loni v říjnu v Káhiře dohodu o politickém usmíření, kterou se ale zatím nepodařilo uvést do praxe. Dohoda předpokládá, že vládu nad Pásmem Gazy převezme kabinet premiéra Ramího Hamdalláha, který předsedá vládě na Západním břehu. Hamás se ale odmítá vzdát svých zbraní a požaduje, aby se všichni dosavadní zaměstnanci správy Gazy z Hamásu stali úředníky palestinské samosprávy.