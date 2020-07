Využívají oděvní značky nucené práce utlačovaných Ujgurů? Světová kampaň na ně apeluje

Více než 190 organizací z 36 různých zemí vyzývá oděvní značky, aby přerušily veškerou spolupráci s dodavateli obviněnými z toho, že jsou zapojeni do využívání nucené práce čínské muslimské menšiny Ujgurů. Píše o tom ve čtvrtek deník The New York Times. Iniciativa přichází poté, co před rozvíjením obchodní spolupráce v čínské autonomní oblasti Sin-ťiang, známé existencí internačních táborů pro Ujgury, varovaly také Spojené státy. Ty nedávno v souvislosti s perzekucí této menšiny oznámily zavedení sankcí proti čínským představitelům.

V nové kampani s názvem End Uyghur Forced Labour (Skoncujme s nucenou prací Ujgurů) aktivisté vyzývají k ukončení spolupráce s továrnami v čínské oblasti Sin-ťiang během nadcházejícího roku. Kampaň uvádí, že každý pátý bavlněný výrobek prodaný kdekoliv na světě pochází z bavlny či příze právě z této oblasti na severozápadu Číny, a může být tak spojen s nucenou prací.

Podle autorů kampaně se počet Ujgurů a příslušníků dalších turkických a muslimských menšin, kteří prošli čínskými internačními nebo pracovními tábory, pohybuje od milionu do bezmála dvou milionů. Mezi praktiky používané v těchto centrech patří podle aktivistů mučení, separace od rodiny a nucená sterilizace ujgurských žen.

Na nucenou práci Ujgurů dříve v tomto roce upozornil australský výzkumný institut ASPI. Ten obvinil 83 známých světových značek z toho, že jsou nějakým způsobem, ať už přímo či nepřímo, do tohoto procesu zapojeny. ASPI ve své zprávě identifikoval 27 továren v devíti čínských provinciích, do kterých bylo vysláno na 80 tisíc Ujgurů. Čína toto obvinění označila za nepravdivé a uvedla, že Ujgurové v centrech získávají vzdělání a vláda jim posléze pomáhá najít zaměstnání.

Podmínky v jedné z těchto továren popsal list The Washington Post. Areál, oplocený ostnatým drátem a vybavený kamerami, strážními věžemi a policejní stanicí, se podle jeho reportérů podobal vězení. Ujgurové pracující v továrnách žijí ve speciálních ubytovnách, jsou pod neustálým dohledem a po pracovní době musejí docházet na hodiny čínštiny a "ideologická školení". Potlačovány jsou i náboženské projevy. Pronásledování Ujgurů v Číně tento týden odsoudil také francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.