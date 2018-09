Vznik Českého domu bude předcházet přesunu ambasády do Jeruzaléma

Otevření Českého domu v Jeruzalémě bude prvním krokem v záměru přemístit české velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma. Po koordinačním jednání na Pražském hradě to ve společném prohlášení uvedli ústavní činitelé. Prohlášení zaslal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Přesun ambasády z Tel Avivu prosazuje především prezident Miloš Zeman.

Podle společného prohlášení účastníků schůzky, mezi kterými byl kromě Zemana premiér Andrej Babiš, předseda sněmovny Radek Vondráček (oba ANO), ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), politici diskutovali o přípravě strategického dialogu s Izraelem. Shodli se na přínosu pravidelných mezivládních konzultací pro rozvoj vzájemných bilaterálních vztahů. "Rovněž byli seznámeni s obsahem, zaměřením i cíli listopadové oficiální cesty prezidenta republiky do Izraele včetně stavu příprav otevření Českého domu v Jeruzalémě, které bude prvním krokem v záměru přemístit velvyslanectví ČR do Jeruzaléma v souladu s mezinárodním právem," uvedli v prohlášení.

Za přesun české ambasády do Jeruzaléma opakovaně bojuje Zeman. Odpůrci přesunu velvyslanectví tvrdí, že je třeba počkat, dokud se nevyřeší letitý konflikt mezi Izraelem a Palestinou, jehož součástí je i spor o status Jeruzaléma.

Černínský palác ve svých komentářích vždy zdůrazňuje, že kroky České republiky budou v souladu s pozicemi EU i OSN. Obě organizace ve svých postojích zdůrazňují, že Jeruzalém by v budoucnu měl být hlavním městem jak Izraele, tak budoucího státu Palestina. I s ohledem na to má většina států své diplomatické zastoupení v Tel Avivu. Do Jeruzaléma letos přesunuli svou ambasádu Spojené státy, akt provázely protesty Palestinců.

Česká republika letos otevřela v Jeruzalémě honorární konzulát. Kromě ambasády a Českého centra v Tel Avivu má také honorární konzulát v Ejlatu a honorární generální konzulát v Haifě.