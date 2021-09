Z věznice v Izraeli uprchlo šest Palestinců odpykávajících si doživotní tresty

Z přísně střežené věznice v severním Izraeli v noci na pondělek uprchlo šest palestinských vězňů. Podle izraelského tisku si odpykávali doživotní tresty za zabití Izraelců. Trestanci unikli vykopanou podzemní chodbou, izraelská policie hodnotí útěk jako nejvážnější incident v nedávné době.

Web The Times of Israel píše, že na místo byly k pátrání po uprchlících povolány policejní posily, bezpilotní letadla a vrtulníky. Pátrací akce se účastní také vojáci a kontrarozvědka. V oblasti byla na silnicích zřízena kontrolní stanoviště.

Šestici se podařilo uniknout z věznice Gilboa, která je poblíž vesnice Bejt Šean u Galilejského jezera. Policie dostala informaci o podezřelé skupině lidí v okolí věznice ve tři hodiny ráno.

Vězeňská služba oznámila, že trestanci odešli "otvorem, který se našel v jejich cele". Plánuje se převoz ostatních vězňů do jiných zařízení.

Podle izraelských médií se tři z uprchlíků pokusili o útěk už dříve. Jedním z těch, kdo jsou nyní na svobodě, je bývalý velitel džanínského vojenského křídla palestinské skupiny Fatah Zakaríja Zubajdí, usvědčený z několika útoků, při nichž zemřeli Izraelci. Ostatní patří k radikální skupině Islámský džihád a všichni pocházejí z místa poblíž palestinského Džanínu.

Palestinské radikální hnutí Hamás útěk ocenilo jako "odvážný a hrdinský čin". "Je to vítězství vůle a odhodlání našich hrdinských vězňů a problém pro sionistický bezpečnostní systém považovaný za nejlepší na světě," sdělil v prohlášení mluvčí Hamásu Fauzí Barhúm. Z Džanínu byla slyšet na oslavu útěku oslavná střelba. Podle izraelské televize se vězni budou snažit dostat do Jordánska nebo do Džanínu, což je město na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu podléhající palestinské samosprávě.