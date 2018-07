Záchranáři bojují s časem. K jeskyni s chlapci se valí prudké deště

Fotbalový tým 12 chlapců a jejich trenér, kteří před téměř dvěma týdny uvázli v jeskynním komplexu na severu Thajska, by se mohli dostat ven jen se záchrannými vestami. Záchranáři ale bojují s časem - vodu z cesty ven musejí odčerpat do víkendu, kdy meteorologové předpovídají prudký monzunový déšť.

Na odčerpání vody byli povoláni vojáci, kteří zapojili stovky průmyslových čerpadel. Chlapci se už 12 dní nacházejí asi čtyři kilometry od vchodu do jeskyně. Za poslední dny se podařilo odčerpat 40 procent vody, a zpřístupnit tak úsek o délce 1,5 kilometru z nesnadné cesty, jíž se mladí fotbalisté mohou dostat ven. Den co den jsou z jeskyně odčerpány desítky milionů litrů vody, hladina klesá o centimetr za hodinu.

A diving expert explains the difficulties and risks faced in evacuating 12 Thai boys and their football coach pic.twitter.com/lvjB8aZ8Zn - AFP news agency (@AFP) 5. července 2018

"(Nejsnazší možností by bylo) pokračovat v čerpání vody z jeskyně. Je potřeba odčerpat dalších 90 až 120 centimetrů, a pak budou moci proplavat ven jen v záchranných vestách," řekl už v úterý jeskynní potápěč Ben Reymenants, který u záchranných akcí asistuje.

Ve čtvrtek se vojáci soustředí na třetí z kritických míst na cestě, kde voda stále sahá až po strop. Cílem je dostat hladinu na úroveň pasu, aby šlo projít jen se záchrannou vestou. Většina z chlapců neumí plavat a učí se, jak správě používat potápěčské náčiní. Odborníci se shodují, že pokud by se museli cestou ven potápět, byť s asistencí, bylo by to velmi riskantní. Profesionálním potápěčům trvala cesta k uvázlému týmu šest hodin, k východu se od fotbalistů dostanou za pět hodin.

Po odčerpání vody z třetího jeskynního sálu ale stále bude zbývat asi 2,5 kilometru k uvězněným fotbalistům. Ti jsou ve věku 11 až 16 let. Není přitom jasné, jak dlouho zabere odčerpání tohoto úseku. Podle předpovědi počasí přijdou v sobotu monzunové deště, které jeskynní komplex znovu naplní. Mohou tak chlapce odříznout na celé měsíce, zkomplikovat jejich zásobování, a dokonce i ohrozit vzduchovou kapsu, v níž se nacházejí.

Zvažuje se také, jak dlouho budou záchranáři v jeskyni - kvůli dešti je bude nutné z místa evakuovat. Dva lékaři z týmu potápěčů thajského námořnictva se dobrovolně přihlásili, že zůstanou s chlapci uvnitř po celou dobu záchranných operací, tedy možná až do poloviny října, kdy končívá období dešťů a voda přirozeně opadne.

K variantě nechat chlapce v jeskyni, dokud voda neopadne, se přiklánějí zahraniční experti. Další možností je najít alternativní vchod do jeskyně, popřípadě vyvrtat šachtu, kterou by se tým dostal ven. V této souvislosti se poukazuje na to, že uvázlí sportovci mají stále přísun vzduchu - ten se musí na místo dostávat nějakou šachtou.