Záchranná akce pokračuje. Chystá se evakuace dalších chlapců

Osm chlapců a jejich fotbalový trenér, kteří před více než dvěma týdny uvázli v zatopeném jeskynním komplexu na severu Thajska, dál čekají na záchranu. První čtyři mladí fotbalisté byli z jeskyně vysvobozeni v neděli, v pondělí má evakuace pokračovat. Podle thajských úřadů může dokončení vyprošťovací operace trvat tři až čtyři dny. Záchranáři přitom bojují s časem. V oblasti v noci na pondělí silně pršelo a lijáky mají pokračovat i v příštích dnech. Hladina vody v jeskyni tak bude pravděpodobně zase stoupat.

Poté, co v neděli z jeskynního komplexu vyšli první chlapci, byla záchranná akce přerušena. Bylo totiž nutné doplnit láhve s dýchací směsí, které jsou rozmístěny podél cesty ven z jeskyně.

Skupina, v níž jsou sportovci ve věku mezi 11 a 16 lety a jejich 25letý trenér, se nachází více než čtyři kilometry od ústí jeskyně. Některé úseky trasy jsou po odčerpání vody schůdné pěšky, nejméně kilometrový úsek musela ale první čtveřice hochů s potápěči v neděli překonat pod hladinou.

Druhou skupinu chlapců se pokusí dostat z jeskyně ven titíž potápěči, kteří se podíleli na první záchranné operaci, oznámilo podle agentury AP thajské ministerstvo vnitra. Důvodem je mimo jiné to, že znají podmínky v jeskyni a vědí, jak postupovat. Každého z chlapců doprovázejí na cestě ven dva potápěči. Hlavní záchranný tým tvoří 13 zahraničních potápěčů a pět členů elitní jednotky thajského námořnictva.

Nakolik nové několikahodinové lijáky ovlivnily výšku hladiny vody v zaplavené jeskyni, není zatím jasné. Thajský meteorologický ústav uvedl, že bouřky se silnými dešti mají v provincii Čchíengráj, na jejímž území se jeskynní komplex nachází, pokračovat i tento týden.

Čtyři chlapci, kteří se v neděli dostali ven z jeskyně, jsou podle úřadů v dobrém zdravotním stavu a zotavují se v nemocnici. V jeskyni byli mladí fotbalisté od 23. června.

Chlapce, kteří v červnu ustupovali stále hlouběji do jeskynního komplexu před stoupající vodou, záchranáři objevili 2. července. Od té doby jim přinášeli zásoby a připravovali evakuaci. Protože někteří z hochů neumějí plavat a vzhledem k obtížnému terénu, v němž v pátek zahynul jeden z potápěčů, se uvažovalo také o tom, že se vyčká až do konce monzunového období, tedy do podzimu, aby chlapci mohli z jeskyně vyjít pěšky. Protože ale v jeskyni začal ubývat vzduch a hrozilo, že se hladina vody opět zvedne, bylo rozhodnuto s evakuací neotálet.